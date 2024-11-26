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«Акрон» благодаря автоголу победил «Шинник» в Кубке России

«Акрон» в гостях обыграл «Шинник» в матче первого в матче первого этапа ¼ финала пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Источник: ФК «Акрон»

Победу тольяттинцам принес автогол — уже на 1-й минуте собственные ворота поразил форвард ярославцев Артем Малахов.

«Акрон» вышел во второй этап четвертьфинала пути регионов Кубка России. «Шинник» покинул турнир.

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