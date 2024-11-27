ЦСКА за тайм разобрал «Рубин» и уверенно идет дальше по Пути РПЛ

Но не сказать, что изменения в составе глобально повлияли на ход встречи. Армейцы по-прежнему чаще встречались с мячом и полностью владели инициативой. Команда Николича стала играть более осторожно, включила эконом-режим. При этом казанцы так и не смогли создать хоть что-то вразумительное у ворот Торопа. Несколько подходов было, но до опасных ударов дело так и не дошло.