Тюкавин ударом с лёта вырвал для «Динамо» серию пенальти с «Локо»! А там сияли вратари

На 66-й минуте произошла и вынужденная замена Баринова на Карпукаса — мало было травмы Сулейманова. А ведь скоро играть с «Химками» и «Краснодаром». В любом случае, сперва нужно было удержать перевес над «Динамо». Воробьёв его даже должен был увеличивать, но просто не попал по скачущему мячу и не замкнул зрячий прострел Пиняева. Удивительно, что Личка сделал замены только на 77-й минуте. Впрочем, до Николича в противостоянии ЦСКА и «Ростова» ему далеко.