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Клуб Первой лиги выбил «Рубин» из Кубка России

Екатеринбургский «Урал» победил со счетом 1:0 и вышел в полуфинал «пути регионов».

Источник: fc-ural.ru

Футболисты екатеринбургского «Урала» дома обыграли казанский «Рубин» со счетом 1:0 в матче второго этапа ¼ финала «пути регионов» в Кубке России.

Гол забил Тимур Аюпов (44-я минута).

«Урал» сейчас занимает пятое место в Первой лиге, «Рубин» — восьмое в РПЛ.

В первый этап полуфинала «пути регионов» также вышли «Ахмат», «Локомотив» и «Спартак». Жеребьевка этой стадии состоится позднее 12 марта. В полуфиналах «пути РПЛ» встречаются «Зенит» — «Ростов» и ЦСКА — «Динамо» (Москва).

Розыгрыш Кубка России в нынешнем сезоне снова проходит по схеме с выбыванием после двух поражений (double elimination). На каждой стадии плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, проигравшая команда опускается в нижнюю сетку («путь регионов»). Команды из нижней сетки покидают турнир после первого поражения.

Урал
1:0
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
12.03.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Олег Шатов
Рашид Рахимов
Голы
Урал
Тимур Аюпов
(Егор Мосин)
45+3′
Составы команд
Урал
86
Иван Кузнецов
46
Артем Мамин
44′
5
Андрей Егорычев
17
Владислав Малькевич
27
Иван Чудин
55
Тимур Аюпов
4
Станислав Бессмертный
81′
22
Мингиян Бевеев
42
Егор Мосин
72′
18
Никита Морозов
75
Фаниль Сунгатулин
46′
2
Силвие Бегич
94
Дмитрий Кучугура
61′
9
Даниил Кузнецов
20
Евгений Марков
72′
17
Мартин Секулич
Рубин
25
Артур Нигматуллин
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
51
Илья Рожков
6
Угочукву Иву
21
Александр Зотов
5
Рустамжон Ашурматов
46′
2
Егор Тесленко
23
Руслан Безруков
66′
19
Олег Иванов
24
Никола Чумич
46′
10
Мирлинд Даку
30
Валентин Вада
66′
70
Дмитрий Кабутов
90
Марвин Чуни
38′
46′
99
Дардан Шабанхаджай
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
15
3
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти