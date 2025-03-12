Рашид Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Урала» в Кубке России

«Мы до упора смотрели, кто будет восстановлен. К сожалению, по анализу крови не было полного восстановления у большинства игроков. И большое количество эмоций было потеряно в предыдущей игре. Даку вообще не должен был выходить. К сожалению, пришлось его выпустить на уколе. В этом матче было достаточно моментов, которые надо было реализовывать. В первом тайме было преимущество, но пропустили после первого же удара. Для “Урала” мы больший раздражитель, чем они для нас. Нет у нас ресурса, чтобы делать полноценные замены», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».