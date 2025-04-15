Угальде — в старте на матч с «Уралом», Манфред покинул поле в слезах на игре с «Динамо» Мх

Во встрече 24-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2), которая состоялась 11 апреля, Угальде был заменён на 33-й минуте из-за повреждения. Костариканский футболист покидал поле в слезах.
В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
Футбол, Премьер-лига, Тур 23
6.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Франк Артига
Голы
Динамо Мх
Эгаш Касинтура
(Гамид Агаларов)
26′
Джавад Хоссейннеджад
(Эгаш Касинтура)
30′
Гамид Агаларов
45′
Гамид Агаларов
78′
Химки
Антон Заболотный
(Петар Голубович)
57′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
49′
77
Темиркан Сундуков
62′
10
Джавад Хоссейннеджад
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
5
Джемал Табидзе
81′
99
Муталип Алибеков
71
Ян Дапо
19′
13
Сослан Кагермазов
16
Уссем Мрезиг
66′
21
Абдулпаша Джабраилов
25
Гамид Агаларов
81′
28
Сердер Сердеров
Химки
87
Никита Кокарев
2
Петар Голубович
5
Данил Степанов
25
Александр Филин
32
Лукас Вера
91
Антон Заболотный
14
Георгий Джикия
73′
29
Бони Амиан
11
Резиуан Мирзов
46′
17
Илья Берковский
18
Зелимхан Бакаев
46′
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
73′
7
Илья Садыгов
97
Бутта Магомедов
46′
9
Александр Руденко
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
9
16
Фолы
14
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти