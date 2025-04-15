Угальде — в старте на матч с «Уралом», Манфред покинул поле в слезах на игре с «Динамо» Мх

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.