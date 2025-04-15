«Спартак» пробился во второй этап полуфинала «пути регионов» Кубка России по футболу

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:0 дома обыграл екатеринбургский «Урал» в матче первого этапа полуфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «Лукойл-Арене».
Забитыми мячами отметились Кристофер Мартинс (6-я минута), Маркиньос (28), Эсекьель Барко (40, с пенальти).
Маркиньос впервые забил мяч за «Спартак» в официальном матче. Ранее он отличился в товарищеской встрече против узбекистанского «Насафа» (3:1). Для Мартинса гол стал шестым в восьми играх текущего розыгрыша Кубка России.
В матче второго этапа полуфинала «пути регионов» красно-белые встретятся с проигравшим в полуфинальном противостоянии «пути Российской премьер-лиги» между московскими ЦСКА и «Динамо». Первая встреча команд завершилась домашней победой армейцев (2:1). Ответная встреча пройдет на «ВТБ-Арене» 16 апреля.
Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в финале прошлого розыгрыша обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Самым титулованным клубом турнира является «Локомотив» (9 побед).
Деян Станкович
Олег Шатов
Кристофер Мартинс
6′
Маркиньос
28′
Эсекиэль Барко
40′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
77′
23
Никита Чернов
18
Наиль Умяров
77′
25
Данил Пруцев
35
Кристофер Мартинс
46′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
64′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
64′
7
Пабло Солари
77
Денис Щербицкий
43
Тимофей Маргасов
46
Артем Мамин
18
Никита Морозов
35′
27
Иван Чудин
55
Тимур Аюпов
2
Силвие Бегич
46′
4
Станислав Бессмертный
42
Егор Мосин
46′
75
Фаниль Сунгатулин
65′
5
Андрей Егорычев
42′
66′
14
Юрий Железнов
17
Владислав Малькевич
46′
97
Илья Ишков
50
Максим Воронов
58′
20
Евгений Марков
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
7
Фолы
9
3
Офсайды
0
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти