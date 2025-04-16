Станкович назвал футболиста «Спартака» Маркиньоса золотым парнем

«Маркиньос — прекрасный футболист, который дает мне как тренеру много опций и особенно тактических вариантов. Великолепный игрок, я рад, что он забил первый гол. Надеюсь, а также уверен, что это только первый из голов, который он забьет в составе “Спартака”. Я его знаю еще с “Ференцвароша”, у нас честные отношения, я это очень ценю. Потому что стараюсь игрокам помочь не только как тренер, но и как человек», — добавил тренер.