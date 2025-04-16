Станкович назвал футболиста «Спартака» Маркиньоса золотым парнем

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос является работягой и золотым парнем, который трудится на благо всей команды. Такое мнение высказал журналистам главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Ранее ТАСС сообщал, что Маркиньос забил дебютный мяч за «Спартак» в матче первого этапа ½ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России против «Урала». «Спартак» одержал победу со счетом 3:0 и вышел во второй этап «пути регионов».
«Маркиньос — золотой парень, настоящий молодец, работяга, который вспахивает на тренировках ради команды, — сказал Станкович. — Живет, все делает ради команды. Конечно, в прошлых матчах, в том числе важных, у него были голевые возможности, но, к сожалению, удалось их реализовать только сейчас. Естественно, все ждали этого гола, всей командой».
«Маркиньос — прекрасный футболист, который дает мне как тренеру много опций и особенно тактических вариантов. Великолепный игрок, я рад, что он забил первый гол. Надеюсь, а также уверен, что это только первый из голов, который он забьет в составе “Спартака”. Я его знаю еще с “Ференцвароша”, у нас честные отношения, я это очень ценю. Потому что стараюсь игрокам помочь не только как тренер, но и как человек», — добавил тренер.
Маркиньосу 25 лет, он выступает за «Спартак» с августа. Полузащитник забил первый гол в 29-м матче за красно-белых во всех турнирах.
Деян Станкович
Олег Шатов
Кристофер Мартинс
6′
Маркиньос
28′
Эсекиэль Барко
40′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
5
Эсекиэль Барко
77′
23
Никита Чернов
18
Наиль Умяров
77′
25
Данил Пруцев
35
Кристофер Мартинс
46′
47
Роман Зобнин
8
Маркиньос
64′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
64′
7
Пабло Солари
77
Денис Щербицкий
43
Тимофей Маргасов
46
Артем Мамин
18
Никита Морозов
35′
27
Иван Чудин
55
Тимур Аюпов
2
Силвие Бегич
46′
4
Станислав Бессмертный
42
Егор Мосин
46′
75
Фаниль Сунгатулин
64′
5
Андрей Егорычев
42′
66′
14
Юрий Железнов
44
Владислав Малькевич
46′
15
Илья Ишков
50
Максим Воронов
58′
20
Евгений Марков
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Семенов
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти