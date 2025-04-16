ЦСКА сыграет с «Динамо» за выход в финал «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Ранее ТАСС сообщал, что первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу армейцев. В этом сезоне команды также сыграли две встречи в РПЛ, обе завершились победой красно-синих. История соперничества между двумя командами длится более 100 лет, за это время «Динамо» одержало 78 побед, а ЦСКА выиграл 71 матч в различных турнирах, остальные 55 встреч завершились вничью.
В последних турах чемпионата «Динамо» выступало нестабильно, бело-голубые не сумели победить в трех из пяти последних матчей, а ЦСКА одержал пять побед подряд. Из-за травм у «Динамо» против ЦСКА не сыграют нападающие Константин Тюкавин и Артур Гомес, а также из-за дисквалификации игру пропустят защитник Роберто Фернандес и нападающий Эль-Мехди Маухуб. У ЦСКА существенных проблем с травмами нет.
По мнению бывшего футболиста «Динамо» Дмитрия Булыкина, ЦСКА является фаворитом встречи. «Я думаю, что ЦСКА после паузы выглядит гораздо лучше “Динамо” и пока что показывает образцовую игру, — сказал Булыкин ТАСС. — “Динамо” может хорошо сыграть, для них эта игра будет иметь огромное значение, так как в чемпионате дела не ладятся и кубок остается по сути единственным шансом завоевать трофей в этом сезоне. Я думаю, обе команды будут настроены серьезно, но у ЦСКА есть преимущество в счете, и я думаю, что они смогут его удержать».
Матч между «Динамо» и ЦСКА начнется в 20:30 мск. Проигравшая в этом противостоянии команда встретится с московским «Спартаком» на втором этапе «пути регионов».
«Зенит» примет «Ростов»
В другом полуфинальном матче действующий обладатель Кубка России петербургский «Зенит» на своем поле сыграет против «Ростова». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу петербуржцев. В этом сезоне команды сыграли один матч в РПЛ, победу со счетом 1:0 одержал «Зенит».
По мнению Булыкина, «Зенит» является безоговорочным фаворитом встречи. «В последнее время “Зенит” здорово играет и довольно уверенно обыгрывает своих соперников. У них наладилась атака, они много забивают, имеют преимущество в счете и будут играть на своем поле. Конечно, в одном отдельно взятом матче может случиться все, что угодно, но “Зенит” является явным фаворитом».
Матч начнется в 18:00 мск. Проигравшая команда сыграет на втором этапе полуфинала «пути регионов» против московского «Локомотива», днем ранее победившего грозненский «Ахмат» (2:1).