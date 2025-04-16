ЦСКА сыграет с «Динамо» за выход в финал «пути РПЛ» Кубка России по футболу

По мнению бывшего футболиста «Динамо» Дмитрия Булыкина, ЦСКА является фаворитом встречи. «Я думаю, что ЦСКА после паузы выглядит гораздо лучше “Динамо” и пока что показывает образцовую игру, — сказал Булыкин ТАСС. — “Динамо” может хорошо сыграть, для них эта игра будет иметь огромное значение, так как в чемпионате дела не ладятся и кубок остается по сути единственным шансом завоевать трофей в этом сезоне. Я думаю, обе команды будут настроены серьезно, но у ЦСКА есть преимущество в счете, и я думаю, что они смогут его удержать».