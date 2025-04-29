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«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл столичное «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Лукойл-Арене».

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Маркиньос (1-я минута) и Ливай Гарсия (51). На 20-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Даниил Денисов. Гарсия забил первый мяч за «Спартак».

Перед матчем прошла акция «Бессмертный полк». Российские футболисты вышли с портретами своих родственников, участвовавших в войне, а легионеры — с портретами воинов, выступавших за их клубы. Также заслуженная артистка России Екатерина Гусева перед матчем исполнила песню «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». Игра началась с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

«Динамо» и «Спартак» встречались в финале Кубка России 2022 года. Тогда победу со счетом 2:1 одержали красно-белые.

В финале «пути регионов» «Спартак» дома сыграет с победителем матча между столичным «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча пройдет 30 апреля в Москве. В суперфинале Кубка России победитель «пути регионов» сыграет с сильнейшим в «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)». В финале «пути РПЛ» в двухматчевом противостоянии встретятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:1
Динамо
Футбол, Кубок России, Полуфинал Пути регионов. Этап 2
29.04.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Маркиньос
14′
Ливай Гарсия
50′
Динамо
Даниил Денисов
20′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
83′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
11′
78′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
85′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
62′
77
Тео Бонгонда
11
Ливай Гарсия
85′
7
Пабло Солари
Динамо
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
68′
4
Хуан Хосе Касерес
25′
6
Роберто Фернандес
9′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
64′
13
Николя Муми Нгамале
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти