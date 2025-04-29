«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России по футболу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 2:1 обыграл столичное «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Лукойл-Арене».
Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Маркиньос (1-я минута) и Ливай Гарсия (51). На 20-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник красно-белых Даниил Денисов. Гарсия забил первый мяч за «Спартак».
Перед матчем прошла акция «Бессмертный полк». Российские футболисты вышли с портретами своих родственников, участвовавших в войне, а легионеры — с портретами воинов, выступавших за их клубы. Также заслуженная артистка России Екатерина Гусева перед матчем исполнила песню «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». Игра началась с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.
«Динамо» и «Спартак» встречались в финале Кубка России 2022 года. Тогда победу со счетом 2:1 одержали красно-белые.
В финале «пути регионов» «Спартак» дома сыграет с победителем матча между столичным «Локомотивом» и «Ростовом». Встреча пройдет 30 апреля в Москве. В суперфинале Кубка России победитель «пути регионов» сыграет с сильнейшим в «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)». В финале «пути РПЛ» в двухматчевом противостоянии встретятся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.
Деян Станкович
Марцел Личка
Маркиньос
14′
Ливай Гарсия
50′
Даниил Денисов
20′
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
83′
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
8
Маркиньос
35
Кристофер Мартинс
11′
78′
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
85′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
62′
77
Тео Бонгонда
11
Ливай Гарсия
85′
7
Пабло Солари
1
Андрей Лунев
3
Фабиан Бальбуэна
68′
4
Хуан Хосе Касерес
25′
6
Роберто Фернандес
9′
18
Николас Маричаль
8
Хорхе Карраскаль
15
Данил Глебов
91
Ярослав Гладышев
24
Луис Чавес
10
Бителло
85′
77
Денис Макаров
74
Даниил Фомин
64′
13
Николя Муми Нгамале
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
0
Удары (всего)
0
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти