«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал «пути регионов» Кубка России по футболу

Перед матчем прошла акция «Бессмертный полк». Российские футболисты вышли с портретами своих родственников, участвовавших в войне, а легионеры — с портретами воинов, выступавших за их клубы. Также заслуженная артистка России Екатерина Гусева перед матчем исполнила песню «Нам нужна одна победа» из кинофильма «Белорусский вокзал». Игра началась с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.