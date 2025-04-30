Первый шаг. «Зенит» и ЦСКА начнут противостояние за выход в суперфинал Кубка России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» и ЦСКА в среду проведут первый матч финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Игра пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 20:30 мск.
На пути к финалу «пути РПЛ» ЦСКА выиграл группу С, в которой также выступали грозненский «Ахмат», «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Далее армейцы в плей-офф «пути РПЛ» победили казанский «Рубин» (0:0, 3:0) и московское «Динамо» (2:1, 0:0). «Зенит» стал первым в квартете D, в котором также играли «Рубин», тольяттинский «Акрон» и воронежский «Факел». Далее петербуржцы оказались сильнее «Ахмата» (3:0, 2:1) и «Ростова» (1:0, 2:0).
Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что команде будет тяжело в матче с «Зенитом», но при этом он отметил уверенную игру в обороне армейцев. «На такой стадии в одной игре ничего не решается, вряд ли эта встреча станет исключением, — сказал Алдонин ТАСС. — Соперник более чем серьезный, по составу и уровню мастерства, наверное, лучшая команда в стране. Но тот уровень, который они сейчас демонстрируют, показывает, что можно их обыгрывать и навязывать свою игру. Нужно учитывать удачный весенний отрезок ЦСКА, поэтому с определенным оптимизмом жду матча. Матч в Петербурге будет тяжелым, но надежность в обороне позволяет рассчитывать на хорошее противостояние».
После возобновления сезона ЦСКА не проиграл в 10 матчах во всех турнирах (7 побед и 3 ничьи). «Зенит» же не так успешно сыграл против московских команд весной, были ничьи с ЦСКА (0:0), «Локомотивом» (1:1) и московским «Динамо» (1:1), а также поражение от «Спартака» (1:2). В этом сезоне «Зенит» и ЦСКА провели два матча в РПЛ, в Петербурге игра завершилась вничью, в Москве сине-бело-голубые оказались сильнее (1:0).
В последний раз ЦСКА обыграл «Зенит» на выезде 11 мая 2024 года, тогда игра РПЛ завершилась со счетом 1:0 в пользу армейского клуба. Проигравший на этой стадии завершит выступление в Кубке России. Ответная встреча пройдет 14 мая в Москве.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что на ближайших матчах Кубка России, РПЛ и Футбольной национальной лиги пройдет акция «Бессмертный полк». Футболисты выйдут на поле с портретами предков — участников Великой Отечественной войны. Как сообщили ТАСС в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС, перед всеми матчами Кубка России выступят артисты с песнями военных лет. Перед игрой «Зенит» — ЦСКА Зара исполнит песню «Баллада о матери».
Второй финалист «пути регионов»
Также в среду «Локомотив» дома сыграет с «Ростовом» в матче второго этапа ½ финала плей-офф «пути регионов». Игра пройдет на «РЖД-Арене» и начнется в 18:00 мск. Перед этой игрой выступит заслуженный артист РФ Денис Майданов. Победитель этого матча сыграет в финале «пути регионов» со «Спартаком», который, как сообщил ранее ТАСС, во вторник обыграл московское «Динамо» (2:1).
Действующим победителем Кубка России является «Зенит», который в суперфинале прошлого розыгрыша обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1. Самым титулованным клубом турнира является «Локомотив» (9 побед).