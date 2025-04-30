Первый шаг. «Зенит» и ЦСКА начнут противостояние за выход в суперфинал Кубка России

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что команде будет тяжело в матче с «Зенитом», но при этом он отметил уверенную игру в обороне армейцев. «На такой стадии в одной игре ничего не решается, вряд ли эта встреча станет исключением, — сказал Алдонин ТАСС. — Соперник более чем серьезный, по составу и уровню мастерства, наверное, лучшая команда в стране. Но тот уровень, который они сейчас демонстрируют, показывает, что можно их обыгрывать и навязывать свою игру. Нужно учитывать удачный весенний отрезок ЦСКА, поэтому с определенным оптимизмом жду матча. Матч в Петербурге будет тяжелым, но надежность в обороне позволяет рассчитывать на хорошее противостояние».