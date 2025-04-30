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«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: Пресс-служба ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 2:0 обыграл московский ЦСКА в первом матче финала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в присутствии 51 580 зрителей.

Забитыми мячами отметились Матео Кассьерра (17-я минута) и Андрей Мостовой (57, с пенальти).

Ответный матч состоится 14 мая в Москве. Победитель противостояния выйдет в суперфинал, проигравший завершит борьбу в турнире. В суперфинале сильнейший в противостоянии между «Зенитом» и ЦСКА сыграет с победителем финального матча «пути регионов» между московским «Спартаком» и «Ростовом».

Перед матчем прошла акция «Бессмертный полк». Российские футболисты вышли с портретами своих родственников, участвовавших в войне. Игра началась с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Суперфинал пройдет 1 июня на московском стадионе «Лужники». Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который в решающем матче обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.

Зенит
2:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Финал
30.04.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Марко Николич
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти