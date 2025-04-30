«Зенит» обыграл ЦСКА в первом матче финала «пути РПЛ» Кубка России по футболу

Ответный матч состоится 14 мая в Москве. Победитель противостояния выйдет в суперфинал, проигравший завершит борьбу в турнире. В суперфинале сильнейший в противостоянии между «Зенитом» и ЦСКА сыграет с победителем финального матча «пути регионов» между московским «Спартаком» и «Ростовом».