«Учитесь!» Александр Мостовой объяснил победу ЦСКА над «Зенитом» в матче Кубка России

«Вот такая поговорочка есть: “Пока петух не клюнул”. А вот, как оказалось, он и не клюнул. “Зенит” приехал на прогулку в Москву и уезжает так же на прогулку только в Санкт-Петербург. Ну, конечно же, нельзя так играть, ёлки-палки, фора в два мяча, половинчатый состав, 0:1 проигрываете… Ну вот вас за расхлябанность и наказали на 90+5-й минуте. А потом там ещё ужасный пенальти. Так и бывает (смеётся). “Зенит”, к сожалению… А ЦСКА нужно похвалить. Молодцы просто. Красавцы, бились до последних секунд, до последнего… Поэтому их природа и то, что сверху, вознаградили. Учитесь!» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.