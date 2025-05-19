Виталий Кафанов: «На победу над “Спартаком” очень повлияли спасения Ятимова»

— По нашим воротам соперник нанес очень много ударов. И выход один на один был, и двойной удар, когда Ятимов сначала спас один раз, а потом спас после добивания в исполнении игрока «Спартака». Этот двойной удар был ключевым в матче, когда Рустам не позволил сопернику забить. Отбил два удара подряд — в два такта или два темпа, как говорят у нас. Второй удар он вообще намертво взял. И выход один на один тоже был важным — спасение с него нас очень вдохновило. Когда «Спартак» в этих эпизодах не забил, у нас появилась уверенность, что мы можем победить.