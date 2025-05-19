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Виталий Кафанов: «На победу над “Спартаком” очень повлияли спасения Ятимова»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов — об игре основного голкипера команды в Кубке России и выходе в суперфинал турнира.

Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Ростова» сенсационно вышли в суперфинал Кубка России. На прошедшей неделе они победили в гостях московский «Спартак» (2:1) в финале «Пути регионов». Теперь желто-синие могут выиграть свой первый крупный титул с 2014 года — тогда они также завоевали Кубок России. В нынешнем розыгрыше решающий матч пройдет 1 июня в Москве на стадионе «Лужники», где «Ростов» сыграет со столичным ЦСКА. В интервью «Известиям» тренер вратарей донского клуба Виталий Кафанов оценил игру в матче со «Спартаком» голкипера своей команды Рустама Ятимова и прокомментировал выступление его коллеги из ЦСКА Владислава Торопа.

— Матч со «Спартаком» был особенно сложным для Ятимова?

— По нашим воротам соперник нанес очень много ударов. И выход один на один был, и двойной удар, когда Ятимов сначала спас один раз, а потом спас после добивания в исполнении игрока «Спартака». Этот двойной удар был ключевым в матче, когда Рустам не позволил сопернику забить. Отбил два удара подряд — в два такта или два темпа, как говорят у нас. Второй удар он вообще намертво взял. И выход один на один тоже был важным — спасение с него нас очень вдохновило. Когда «Спартак» в этих эпизодах не забил, у нас появилась уверенность, что мы можем победить.

— В ноябре «Ростов» уже побеждал «Спартак» в Кубке (1:0; 2:1), по итогам двух матчей выбив его из «Пути РПЛ». Прошедший матч чем-то похож на те два?

— Эти игры были похожи. По мне, они очень похожи. Мы больше оборонялись в этих матчах. Грамотно оборонялись и искали моменты у чужих ворот. Игроки «Спартака» индивидуально сильнее наших. Группа атаки у них очень сильная. Поэтому надо было в первую очередь нейтрализовать их атакующий потенциал. Нам это удалось, а уже потом смогли использовать свои моменты впереди. Так было в ноябрьских матчах. И так получилось сейчас.

— Год назад «Ростов», как и сейчас, находился в середине турнирной таблицы, не имея шансов на медали и решив вопросы с сохранением места в РПЛ. Но Валерий Карпин выставил резервный состав в Кубке России против «Балтики», и ваша команда вылетела из турнира (0:1) на одной из последних стадий. В этом году в схожей ситуации Джонатан Альба выставил основу. Чем отличаются эти две истории и как принимались решения по составу в обоих случаях?

— Это вопрос к Валерию Георгиевичу и Джонатану Альбе.

— Что нужно сделать, чтобы победить ЦСКА в суперфинале Кубка России?

— Мы пока сосредоточены на завершении розыгрыша чемпионата России. Как только отыграем в 30-м туре против махачкалинского «Динамо», начнем готовится к решающему матчу Кубка. Но в целом могу сказать, что необходимо против ЦСКА сыграть максимально организованно и с высочайшей самоотдачей. У армейцев очень сильная команда, отлично выступающая нынешней весной. Так что по окончании чемпионата тренерский штаб будет очень подробно разбирать этого соперника.

— Впечатляет игра вратаря ЦСКА Владислава Торопа, вытащившего для команды серию пенальти в ответном матче финала «Пути РПЛ» (0:2; 2:0, по пенальти 4:3)?

— Он вытащил этот малый финал для ЦСКА. Это молодой талантливый голкипер, который уже не первый год хорошо себя показывает, когда выходит на поле. И у него большое будущее. Мне довелось с ним познакомиться, когда собиралась молодежная сборная. Его карьера начинается успешно, и перспективы хорошие. Тороп выделяется своей психологией и стрессоустойчивостью — это самое главное для вратаря. К тому же ему повезло тренироваться рядом с таким выдающимся голкипером, как Игорь Акинфеев, и под началом такого замечательного тренера вратарей, как Дмитрий Крамаренко.

Я не знаю, что решит тренерский штаб ЦСКА по составу на матч с нами — выпустит в основе Игоря, который проводит хороший сезон, или Славу. Но просто нам не будет ни с кем из них.

Алексей Фомин

Футбол. Кубок России
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