МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. билетов продано на суперфинал Фонбет — Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА, который состоится в Москве. Об этом ТАСС сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Матч пройдет 1 июня на стадионе «Лужники». Начало игры — 18:00 мск. «Порядка 30 тыс. билетов продано на суперфинал Кубка России между “Ростовом” и ЦСКА за два дня. Эта очень хорошая динамика, близкая к тому, что была на решающий матч турнира между “Спартаком” и “Динамо” в 2022 году», — сообщили в департаменте. ЦСКА в 13-й раз сыграет в финале Кубка России, из них 8 стали для армейцев победными. «Ростов» в 3-й раз сыграет в решающем матче кубка, в 2014 году команда завоевала трофей. Действующим победителем Кубка России является петербургский «Зенит», в прошлом сезоне команда обыграла калининградскую «Балтику» (2:1). Рекордсменом по победам является столичный «Локомотив» (9).