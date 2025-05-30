У «Ростова» почти нет козырей против ЦСКА. И в этом шанс южан — как у «Кристал Пэлас»

Как я уже говорил, ЦСКА действует за счет идеальной физической готовности, четкой структуры и концентрации. Как только что-то из этого — как клавиша на старой клавиатуре — залипает, начинаются проблемы. Причем главная из них — потеря концентрации. Ведь с чего, например, начался камбэк «Крыльев»? С дурацкого пенальти за фол Роши на Шитове. В почти безопасной ситуации бразилец привез одиннадцать метров. Очевидно, что в идеальном мире собранный Виллиан такого не допустил бы. Но после забитого гола весь ЦСКА успокоился, посчитав, что самарцы уже сдались, и чуть не пропустил два. С одним пропущенным еще повезло.