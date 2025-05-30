У «Ростова» почти нет козырей против ЦСКА. И в этом шанс южан — как у «Кристал Пэлас»

Свадьба футболиста
Незапланированность прохода «Ростова» в суперфинал FONBET Кубка России характеризуется одним сочным фактом. 28 мая один из футболистов ростовчан (пока не могу сказать его фамилию) сыграл свадьбу, которая планировалась под начало отпуска. Но вот отпуск слегка передвинулся, свадьба сыгралась. Только расслабиться совсем не вышло. Да и партнеров из «Ростова» на торжестве не было. Тренерский штаб никого не отпустил.
Не могу себе представить, как чувствовала себя невеста футболиста, когда Николай Комличенко забивал второй «Спартаку» на «Лукойл Арене». Впрочем, это на самом деле не просто жизненный штрих, но и важный с точки зрения ожиданий от игры. Давайте разберемся.
ЦСКА — лучшая команда весны во всем российском футболе. С этим сложно спорить. Армейцы уничтожили всех и везде — проиграли только первый матч «Зениту» в финале Пути РПЛ Кубка России, но общее противостояние не отдали. Наоборот, команда Николича взяла свое дисциплиной, структурой и упорством. В остальном — без поражений. По большому счету никто в РПЛ так и не подстроился под армейский ромб, хотя пытались. Например, Станкович выводил из-под действия ромба Барко, а Галактионов перемещал на фланг Годяева, чтобы эффективнее оборонять полуфланги.
Но даже у армейцев все-таки случались проблемы на этом отрезке. Первая существенная история случилась в игре с «Химками», где химчане обороняли штрафную, словно средневековые рыцари последнюю уцелевшую крепость. И сдались только на 93-й минуте. Была встреча с «Ахматом», в которой ЦСКА выживал до последних секунд, хотя забил уже на 9-й минуте.
Главные проблемы
Главные проблемы случились в двух играх ближе к концовке чемпионата. Первая — матч с «Крыльями», где самарцы чуть не раздавили ЦСКА в контратаке. Хотя почему «чуть»? Если бы Амир Ррахманович попал по мячу, ЦСКА точно проиграл бы. Тогда казалось, что у команды Николича сели батарейки, чем воспользовались парни Игоря Осинькина. Даже как-то слишком просто.
Вторая проблема — встреча с «Локомотивом». После дубля Воробьева в первом тайме стало понятно, что красно-синие почему-то не настроились. По большому счету забыли выйти на игру. А ведь в этом матче все могло закончиться упущенной бронзой. Ну и первым весенним поражением. Но затем армейцы включились и вытащили игру.
О чем это свидетельствует?
Как я уже говорил, ЦСКА действует за счет идеальной физической готовности, четкой структуры и концентрации. Как только что-то из этого — как клавиша на старой клавиатуре — залипает, начинаются проблемы. Причем главная из них — потеря концентрации. Ведь с чего, например, начался камбэк «Крыльев»? С дурацкого пенальти за фол Роши на Шитове. В почти безопасной ситуации бразилец привез одиннадцать метров. Очевидно, что в идеальном мире собранный Виллиан такого не допустил бы. Но после забитого гола весь ЦСКА успокоился, посчитав, что самарцы уже сдались, и чуть не пропустил два. С одним пропущенным еще повезло.
То же самое случилось и во встрече с «Локо», когда не удалось собраться после победы над «Краснодаром». Плюс вечеринка ЦСКА по случаю 20-летия победы в Кубке УЕФА мимо не прошла. Как итог — мощнейший провал в стартовые 45 минут, когда армейцы растворились на поле.
Неожиданный выход в финал
«Ростов» — команда, которая оказалась в финале на огромном везении. Команда, которая по ходу сезона потеряла капитана Данила Глебова и главного тренера Валерия Карпина. В конце концов, команда, которая уже два с половиной сезона катается на поездах. Вряд ли «Ростов» для ЦСКА какой-то мощный раздражитель. Да, есть мотивация поднять над головой кубок, но что еще?
Шанс ростовчан именно в этом: поймать расслабленность ЦСКА и мощно контратаковать. Поскольку у меня нет сомнений, что игроки Николича постараются доминировать.
По сезону «Ростов» для ЦСКА — соперник сложный. В первом круге ростовчане выиграли в Москве, а во втором сыграли ничью на «Ростов Арене». Есть еще две команды, в играх с которыми армейцы в рамках завершившейся РПЛ набрали только одно очко: «Зенит» и «Локо». Но здесь важная пометка: обе игры прошли до тактической реформы Николича. Поэтому по большому счету соперник «Ростова» сильно изменился, но нюанс занятный.
Самое важное, что дончане — команда непредсказуемая. Там собран костяк из горячих парней: Комличенко, Мохеби, Голенков, Щетинин, Мелехин и Байрамян. Каждый из них сильно зависим от эмоций. Если они потекут не туда, можно увидеть удаление в первом тайме (как в домашнем матче против «Спартака» в РПЛ), которое сломало игру. Если в правильную сторону — ожесточенное сопротивление и даже победу «Ростова».
Ну и самое главное: южан в этом финале никто не ждал, и теперь на них и тренера-временщика Альбу, который, возможно, работает последнюю игру, ничего не давит. Выиграют — отлично, нет — это было действительно сложно, и финал можно назвать успехом.
Поэтому «Ростов» может забрать Кубок. В Англии же «Кристал Пэлас» справился. Да и ЦСКА — это не 11 роботов, а 10 человек и Матвей Кисляк, которого роботом сложновато не назвать. Во всяком случае, что-то механическое и фундаментальное в нем есть точно.
Автор: Максим Никитин