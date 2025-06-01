«Ростов» и ЦСКА закроют клубный сезон и выявят победителя Кубка России по футболу

В активе Акинфеева 7 побед в Кубке России с ЦСКА. Он рассказал, что на «Лужники» ему всегда приятно возвращаться. «Я думаю, что финал не только связан с “Лужниками”, мы и на стадионе “Локомотива” выигрывали у “Амкара”, например, старые “Лужники” тоже были хорошими, был суперкубок со “Спартаком”, много было запоминающихся матчей на всех стадионах страны. Когда ты в суперфинале, не нужно говорить чего-то лишнего, нужно грызть газон, чтобы хорошее было настроение в конце», — добавил Акинфеев.