«Ростов» и ЦСКА закроют клубный сезон и выявят победителя Кубка России по футболу

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Футболисты «Ростова» и ЦСКА сыграют в суперфинале Фонбет — Кубка России. Решающий матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск.
Обе команды начали турнир с группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)». ЦСКА выиграл квартет C, в котором также выступали грозненский «Ахмат», «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Ростовчане заняли второе место в группе B, в ней также были московский «Локомотив», «Химки» и «Оренбург». В ¼ финала «пути РПЛ» «Ростов» прошел столичный «Спартак» (1:0, 2:1), далее команда уступила петербургскому «Зениту» (0:1, 0:2). Во втором этапе ½ финала «пути регионов» «Ростов» прошел «Локомотив» (2:0), а финале победил «Спартак» (2:1). ЦСКА дошел до финала только по плей-офф «пути РПЛ», обыграв казанский «Рубин» (0:0, 3:0), московское «Динамо» (2:1, 0:0) и «Зенит» (0:2, 2:0, 4:3 по пенальти).
Главным арбитром встречи станет Кирилл Левников, ему помогут Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин, резервным судьей назначен Алексей Сухой, резервным ассистентом — Рустам Мухтаров, видеоассистентами — Виталий Мешков и Андрей Фисенко. Футболисты сыграют мячами «Меридиан. Время России», который был произведен отечественной компанией Jogel. Финал Кубка России пройдет в «Лужниках» в 12-й раз и в 4-й раз подряд. Как сообщили ТАСС в Российском футбольном союзе (РФС), игру посетят более 50 тыс. болельщиков.
ЦСКА и «Ростов» впервые сыграют в финале Кубка России. Армейский клуб в 13-й раз сыграет в решающем матче турнира, из них 8 стали для армейцев победными. Ростовчане в 3-й раз сыграют в финале кубка страны, в 2014 году команда завоевала трофей. Действующим победителем Кубка России является «Зенит», в прошлом сезоне команда в суперфинале обыграла калининградскую «Балтику» (2:1). Рекордсменом по победам является столичный «Локомотив» (9).
В ЦСКА готовы все
Главный тренер ЦСКА Марко Николич сообщил журналистам, что у команды все здоровы и готовы сыграть с «Ростовом». Сербский специалист ранее в России возглавлял «Локомотив», с которым выиграл кубок страны в сезоне-2020/21. «Все матчи были главные, сейчас финал — последняя игра самая главная, все футболисты здоровы, — сказал Николич журналистам. — Атмосфера хорошая после такой длительной серии без поражений. Сыграем в суперфинале. “Ростов” очень неприятная команда, которую мы не обыграли в этом сезоне. Есть уверенность и силы, чтобы выиграть».
Николич не стал отвечать на вопрос о том, кто сыграет в воротах ЦСКА. В этом сезоне большинство матчей за армейцев в кубке провел 21-летний Владислав Тороп. Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев тоже не стал отвечать на этот вопрос. На открытой тренировке оба голкипера занимались вместе.
«Никаких наставлений не могу давать молодежи, молодежь должна осознавать, что это главный матч на данный момент, они должны мыслить и грезить такими мыслями, — сказал Акинфеев журналистам. — Поэтому все скромно, спокойно, в хорошем настроении готовимся к этой игре. Не раз говорил, что футбольное поле всех рассудит, в конце матча понимаешь, какой счет на табло. Если говорить о “Ростове”, то это хорошая сбалансированная команда, думаю, что нельзя смотреть на матчи с ними в чемпионате, завтра будет все совершенно по-другому».
В активе Акинфеева 7 побед в Кубке России с ЦСКА. Он рассказал, что на «Лужники» ему всегда приятно возвращаться. «Я думаю, что финал не только связан с “Лужниками”, мы и на стадионе “Локомотива” выигрывали у “Амкара”, например, старые “Лужники” тоже были хорошими, был суперкубок со “Спартаком”, много было запоминающихся матчей на всех стадионах страны. Когда ты в суперфинале, не нужно говорить чего-то лишнего, нужно грызть газон, чтобы хорошее было настроение в конце», — добавил Акинфеев.
ЦСКА завершил сезон РПЛ на третьем месте. Весной в 16 матчах армейцы потерпели только одно поражение от «Зенита» в кубке страны, ни разу не проиграв в чемпионате. В минувшем сезоне РПЛ армейцы на выезде сыграли вничью с ростовчанами (0:0), а на своем поле проиграли (1:2).
«Ростов» готов к битве
«Ростов» также провел открытую тренировку перед суперфиналом. Главный тренер команды Джонатан Альба сообщил, что в игре не примут участие Мохаммад Мохеби, Алексей Миронов и Эяд Эль-Аскалани. «Самый важный матч в моей тренерской карьере, конечно, — сказал Альба журналистам. — Был хороший недельный цикл, мы говорили, что это подарок для нас, футболисты дали его нам на поле».
Перед началом второй части сезона Альба на посту главного тренера «Ростова» сменил Валерия Карпина. Испанский специалист рассказал, что ожидает общения с Карпиным перед решающим матчем ночью. «Мы пока не общались с Карпиным. Ожидаю общения ночью. Надеюсь, что пожелает нам удачи», — отметил Альба.
Нападающий ростовчан Николай Комличенко рассказал, что у команды не будет проблем с настроем. «Ничего необычного, недельный цикл был обычным — тактически, физически. В предвкушении большой игры, будет интересно. Состояние отличное, готовы на 110%. Не будет проблем с настроем, подготовим молодых футболистов, чтобы не перегорели. Думаю, что все будет нормально. Нет никакой тревоги, только в предвкушении находимся», — отметил Комличенко.
«Ростов» завершил сезон РПЛ на восьмом месте.