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Байрамян после финала Кубка России с ЦСКА: «Хотел бы извиниться перед всем Ростовом»

Футболист «Ростова» Хорен Байрамян подвел итоги матча Суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА.

Источник: Sport24

Игра завершилась поражением донского клуба в серии пенальти. Байрамян первым ударом в серии попал в штангу.

«Нет никаких мыслей. Это финал, здесь очень мало моментов было. Цена ошибки высока. Поэтому так.

Что касается серии пенальти, много штанг сегодня было. Наверное, мои извинения мало кому помогут. Но я хотел бы извиниться перед всем Ростовом, нашими болельщиками. Но, видимо, мы не заслужили эту удачу.

А так все ребята молодцы, сегодня играли и бились достойно. На душе после такой игры боль», — приводит слова Байрамяна «Советский спорт».