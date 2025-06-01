Байрамян после финала Кубка России с ЦСКА: «Хотел бы извиниться перед всем Ростовом»

«Нет никаких мыслей. Это финал, здесь очень мало моментов было. Цена ошибки высока. Поэтому так.



Что касается серии пенальти, много штанг сегодня было. Наверное, мои извинения мало кому помогут. Но я хотел бы извиниться перед всем Ростовом, нашими болельщиками. Но, видимо, мы не заслужили эту удачу.



А так все ребята молодцы, сегодня играли и бились достойно. На душе после такой игры боль», — приводит слова Байрамяна «Советский спорт».