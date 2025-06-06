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Сергей Жуков рассказал, как поздравил Акинфеева с победой в Кубке России по футболу

Вратарь ЦСКА в восьмой раз выиграл трофей.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков поздравил вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с победой в Фонбет — Кубке России по футболу, напев ему композицию, которую он часто слушает во время подготовки к матчам. Об этом Жуков рассказал ТАСС.

В суперфинале Кубка России 1 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Ростов». Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Акинфеев в восьмой раз выиграл Кубок России по футболу и стал рекордсменом по общему количеству трофеев среди российских футболистов.

«Я напел ему слова одной из тех песен, которые он всегда включает либо в автобусе, либо в раздевалке. Значит, помогает ему мое творчество», — сказал Жуков, который дружит с Акинфеевым много лет.

Певец высказался о том, каким может быть будущее Акинфеева в футболе после завершения карьеры. «Глядя на то, что происходит в спорте и в какой форме Игорь, я абсолютно уверен, что у него есть еще несколько шикарных лет впереди. После чего я абсолютно уверен, что он взрастит огромное количество таких же новых талантов, как тренер. Это просто невозможно — просто взять и уйти, закрыв за собой дверь. Она должна быть приоткрыта, и любой спортсмен, конечно, хочет как можно больше передать от себя», — отметил Жуков.