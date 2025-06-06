Сергей Жуков рассказал, как поздравил Акинфеева с победой в Кубке России по футболу

Певец высказался о том, каким может быть будущее Акинфеева в футболе после завершения карьеры. «Глядя на то, что происходит в спорте и в какой форме Игорь, я абсолютно уверен, что у него есть еще несколько шикарных лет впереди. После чего я абсолютно уверен, что он взрастит огромное количество таких же новых талантов, как тренер. Это просто невозможно — просто взять и уйти, закрыв за собой дверь. Она должна быть приоткрыта, и любой спортсмен, конечно, хочет как можно больше передать от себя», — отметил Жуков.