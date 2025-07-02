Глава РПЛ отреагировал на скандал с жеребьевкой Кубка России

«Второе. Можно было бы сделать лучше с учетом того, что коллеги приучили нас, что жеребьевки мы видим? Да, можно. В то же время я понимаю сложность, потому что жеребьевка, если я не ошибаюсь, шла два часа — впервые жеребили весь путь от и до. Но частично можно было ее дать в лайве», — добавил он.