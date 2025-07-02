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Глава РПЛ отреагировал на скандал с жеребьевкой Кубка России

Александр Алаев выразил уверенность, что процедура прошла «кристально чисто».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Отсутствие прямого эфира жеребьевки Фонбет — Кубка России по футболу не должно вызывать сомнений в ее честности, однако частично она могла быть показана онлайн. Такое мнение ТАСС высказал глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

В воскресенье Российский футбольный союз (РФС) провел жеребьевку Кубка России. После этого московское «Динамо» выразило недовольство процедурой ее проведения, поскольку жеребьевка не транслировалась в прямом эфире и на ней не присутствовали представители бело-голубых.

«Первое. У меня нет никаких сомнений в корректности проведения жеребьевки. Знаю коллег много лет, поэтому уверен, что все было проведено абсолютно кристально чисто», — сказал Алаев.

«Второе. Можно было бы сделать лучше с учетом того, что коллеги приучили нас, что жеребьевки мы видим? Да, можно. В то же время я понимаю сложность, потому что жеребьевка, если я не ошибаюсь, шла два часа — впервые жеребили весь путь от и до. Но частично можно было ее дать в лайве», — добавил он.

В РФС ранее назвали оскорбительными подозрения в нечестном проведении мероприятия.