Дюков исключил вероятность подтасовок при жеребьевке Кубка России по футболу

«Мне никто недовольство не высказывал, не было ни звонков, ни обращений. Слышал, что один клуб выдвинул недовольство. Но все было корректно, есть запись жеребьевки, мы исключаем вероятность подтасовок. Я не знал, что ее так проведут, но о результатах узнал так же, как и вы», — сказал Дюков.