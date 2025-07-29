Футболисты «Динамо» обыграли «Сочи» в матче группового этапа Кубка России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» дома обыграли «Сочи» со счетом 3:2 в матче первого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла на «ВТБ-Арене».
В составе победителей голы забили Иван Сергеев (9-я, 60-я минуты) и Даниил Фомин (90+5). У «Сочи» отличились Дмитрий Васильев (34-я минута), Захар Федоров (35).
Дебютный матч в составе «Динамо» провел казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов, о подписании четырехлетнего контракта с которым «Динамо» объявило 28 июля. С 2023 года Зайнутдинов выступал за «Бешикташ», с которым в 2024 году стал обладателем Кубка Турции. Всего в составе стамбульской команды он провел 49 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ранее в России Зайнутдинов выступал за «Ростов» (2019−2020) и московский ЦСКА (2020−2023), с которым стал обладателем Кубка России (2023) и серебряным призером чемпионата страны (2023).
«Динамо» и «Сочи» выступают в группе B вместе с самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Матч между этими командами пройдет позднее во вторник. В следующем туре «Динамо» примет «Краснодар» 13 августа, «Сочи» в этот же день дома сыграет с «Крыльями Советов».
В другом матче игрового дня тольяттинский «Акрон» дома со счетом 2:1 обыграл калининградскую «Балтику». Победный гол за седьмой добавленной ко второму тайму минуте забил нападающий Жилсон Беншимол.
На групповом этапе «пути РПЛ» команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит рекорд по числу побед в турнире (9).
Валерий Карпин
Роберт Морено
Иван Сергеев
9′
Иван Сергеев
60′
Даниил Фомин
90+5′
Дмитрий Васильев
34′
Захар Федоров
35′
31
Игорь Лещук
56
Леон Зайдензаль
77
Денис Макаров
88
Виктор Окишор
24′
52
Егор Смелов
89′
30
Дмитрий Александров
44′
7
Дмитрий Скопинцев
46′
2
Николас Маричаль
34
Лука Гагнидзе
46′
50
Александр Кутицкий
33
Иван Сергеев
78′
19
Бактиер Зайнутдинов
79
Максим Балахонов
60′
74
Даниил Фомин
13
Николя Муми Нгамале
68′
91
Ярослав Гладышев
35
Александр Дегтев
33
Марсело Алвес
9
Захар Федоров
28
Руслан Магаль
17
Артем Макарчук
13
Максим Кайнов
34
Александр Осипов
77′
27
Кирилл Заика
20
Дмитрий Васильев
59′
63′
4
Вячеслав Литвинов
10
Мартин Крамарич
77′
14
Кирилл Кравцов
59
Руслан Барт
64′
7
Антон Зиньковский
37
Макар Чирков
63′
5
Набиль Абердин
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти