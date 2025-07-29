Футболисты «Динамо» обыграли «Сочи» в матче группового этапа Кубка России

Дебютный матч в составе «Динамо» провел казахстанский полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов, о подписании четырехлетнего контракта с которым «Динамо» объявило 28 июля. С 2023 года Зайнутдинов выступал за «Бешикташ», с которым в 2024 году стал обладателем Кубка Турции. Всего в составе стамбульской команды он провел 49 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ранее в России Зайнутдинов выступал за «Ростов» (2019−2020) и московский ЦСКА (2020−2023), с которым стал обладателем Кубка России (2023) и серебряным призером чемпионата страны (2023).