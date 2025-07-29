Дубль Сергеева, дебют Зайнутдинова и гол Фомина на 90+5-й минуте! «Динамо» одержало волевую победу над «Сочи»

В матчах FONBET Кубка России последние годы вопрос стоит не «будет ли ротация?», а «насколько серьезными окажутся перемены?». Почти никто не играет сильнейшим составом, особенно в первых турах, когда впереди есть время все исправить.
Валерий Карпин ответил глобальной перестройкой — из «старта» второго тура РПЛ появились только двое — Нгамалё и Сергеев, набирающий форму через игры. А вот для молодежи раздолье. Шанс проявить себя получили Зайдензаль, Александров, Смелов, Окишор, а для Балахонова это даже дебют в первой команде — он всего несколько дней тренировался с основой.
Карпину требовалось посмотреть в деле ближайший резерв, Морено же — остановить падение. «Сочи» в первых двух турах получило 0:7, а после домашнего унижения от «Акрона» (0:4) испанец даже пообещал отдать половину зарплаты, чтобы как-то оправдаться за позор. И призвал к тому же футболистов. Морено важно определиться, кто может переломить негативный тренд, кубковый матч в этом плане пришелся как нельзя кстати. С первых минут в Москве вышли четыре представителя стартового состава — защитники Осипов, Марсело Алвес и Макарчук, а также форварда Крамарич.
Начало встречи получилось ожидаемым. «Динамо» с позиции фаворита завладело территорией, и уже на 9-й минуте сработала связка опытных футболистов: Нгамалё здорово проскочил по левому флангу и навесил, а Сергеев точно пробил головой в дальний угол — 1:0. Хозяева могли увеличивать счет, но постепенно все чаще стали пропускать контрвыпады.
А потом и вовсе посыпались. Лещук вытащил сложнейший мяч, но тут же экс-зенитовец Васильев красиво перебросил Макарова и точно пробил в угол с 20 метров — 1:1.
Через минуту Федоров убежал один на один — 1:2.
А вскоре новый провал по центру обороны и лишь Лещук ликвидировал выход Крамарича. Тревожное для бело-голубых завершение тайма, и определенные вопросы по ближайшему резерву бело-голубых.
В перерыве Карпин выпустил Кутицкого и Маричаля вместо Скопинцева и Гагнидзе. Это позволило укрепить центр обороны довольно опытным уругвайцем — эксперимент со связкой 18-летнего Александрова и 21-летнего Зайдензаля (ранее лишь 88 минут за первую команду) оказался слишком рискованным.
Замен хватило, чтобы найти баланс — второй тайм получился у «Динамо» гораздо более цельным. А Сергеев показал, почему за него так упорно боролись со «Спартаком». После победного гола «Ростову» в РПЛ Иван сделал дубль в Кубке. Во втором случае замкнул прострел Балахонова, в дебютной встрече записавшего на свой счет ассист.
Чем ближе к финальному свистку, тем больше лидеров на поле — Фомин, Гладышев, Зиньковский, Заика, Кравцов… Увидели мы и дебют Зайнутдинова, последние два года проведшего в турецком «Бешикташе». О подписании контракта с 27-летним казахстанцем «Динамо» объявило в понедельник, а уже во вторник он вышел на поле на 78-й минуте. На позицию левого вингера.
Шанс у Бахтиера был, но удар головой отбил Дегтев. Лишь на 30 секунд отложив пропущенный мяч — с последовавшего углового от Макарова забил Фомин… На 90+5-й минуте, когда уже все готовились к послематчевой серии пенальти!
«Динамо» стартует в Кубке с волевой победы, а «Сочи» может успокаиваться тем, что после двух разгромных поражений дало бой фавориту. Вторая половина зарплаты Морено в безопасности.
Константин Алексеев