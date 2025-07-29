Дубль Сергеева, дебют Зайнутдинова и гол Фомина на 90+5-й минуте! «Динамо» одержало волевую победу над «Сочи»

Карпину требовалось посмотреть в деле ближайший резерв, Морено же — остановить падение. «Сочи» в первых двух турах получило 0:7, а после домашнего унижения от «Акрона» (0:4) испанец даже пообещал отдать половину зарплаты, чтобы как-то оправдаться за позор. И призвал к тому же футболистов. Морено важно определиться, кто может переломить негативный тренд, кубковый матч в этом плане пришелся как нельзя кстати. С первых минут в Москве вышли четыре представителя стартового состава — защитники Осипов, Марсело Алвес и Макарчук, а также форварда Крамарич.