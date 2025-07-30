Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Маккаби
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.45
П2
4.00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ахмат
0
:
Зенит
2
Все коэффициенты
П1
28.00
X
12.00
П2
1.09
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ростов
0
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.59
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Лудогорец
1
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.30
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ФКСБ
1
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.33
X
10.00
П2
38.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Мальме
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Ференцварош
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.70
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Панатинаикос
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.40
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Брейдаблик
:
Лех
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.88
П2
2.25
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Зальцбург
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
6.05
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Серветт Ж
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
4.36
X
4.18
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2

«Динамо» Махачкала с минимальным счётом обыграло «Пари НН» в матче Кубка России

Сегодня, 30 июля, завершился матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между махачкалинским «Динамо» и «Пари Нижний Новгород».

Источник: Чемпионат.com

Победу в игре, проходившей на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Гамид Агаларов на 80-й минуте. Отметим, что нападающий вышел на замену на 78-й минуте. Голевую передачу на свой счёт записал голкипер махачкалинцев Давид Волк.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен. ЦСКА и московский «Локомотив» являются наиболее титулованными клубами турнира (по девять побед).

Динамо Мх
1:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Кубок России, Группа C
30.07.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Алексей Шпилевский
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
80′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
21
Абдулпаша Джабраилов
70
Валентин Пальцев
77
Темиркан Сундуков
78′
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
43
Ильяс Ахмедов
62′
5
Джемал Табидзе
53
Шамиль Гаджиев
62′
96
Кирилл Помешкин
10
Джавад Хоссейннеджад
78′
25
Гамид Агаларов
9
Ражаб Магомедов
62′
98
Гаджи Будунов
16
Уссем Мрезиг
46′
47
Никита Глушков
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
77
Андрей Ивлев
90+2′
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
9
Тьяго Весино
2
Виктор Александров
77′
24
Эдгардо Фаринья
20
Хуан Мануэль Боселли
66′
8
Мамаду Майга
7
Владислав Карапузов
46′
16
Ярослав Крашевский
29
Лука Веснер Тичич
66′
27
Вячеслав Грулев
70
Максим Шнапцев
7′
46′
88
Даниил Лесовой
Статистика
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти