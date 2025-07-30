«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Победу со счётом 2:1 одержали петербуржцы. Игра прошла на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный, Россия). Главным арбитром встречи был Михаил Черемных (Пермь, Россия).
На четвёртой минуте Арсен Адамов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Лусиано Гонду на восьмой минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых. Мохамед Конате на 83-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счёте.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».
Александр Сторожук
Сергей Семак
Мохамед Конате
83′
Арсен Адамов
3′
Лусиано Гонду
8′
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
81
Максим Сидоров
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
22
Мехди Заре
14
Амин Талаль
46′
75
Надер Гандри
54′
42
Мануэль Келиано
65′
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
46′
11
Силва Лима Исмаэл
70
Абакар Гаджиев
81′
8
Мирослав Богосавац
4
Турпал-Али Ибишев
46′
13
Мохамед Конате
16
Денис Адамов
23
Арсен Адамов
66
Роман Вега
90+5′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
8
Маркус Вендел
65′
20
Педро
4
Юрий Горшков
88′
21
Александр Ерохин
18
Ярослав Михайлов
75′
10
Максим Глушенков
57
Никита Лобов
65′
31
Густаво Мантуан
32
Лусиано Гонду
75′
14
Саша Зделар
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти