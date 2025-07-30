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«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Завершён матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Ахмат» и «Зенит».

Источник: Пресс-служба ФК «Зенит»

Победу со счётом 2:1 одержали петербуржцы. Игра прошла на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный, Россия). Главным арбитром встречи был Михаил Черемных (Пермь, Россия).

На четвёртой минуте Арсен Адамов открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Лусиано Гонду на восьмой минуте удвоил преимущество сине-бело-голубых. Мохамед Конате на 83-й минуте реализовал пенальти и сократил отставание в счёте.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Кубок России, Группа A
30.07.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Александр Сторожук
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Мохамед Конате
83′
Зенит
Арсен Адамов
3′
Лусиано Гонду
8′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
81
Максим Сидоров
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
22
Мехди Заре
14
Амин Талаль
46′
75
Надер Гандри
54′
42
Мануэль Келиано
65′
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
46′
11
Силва Лима Исмаэл
70
Абакар Гаджиев
81′
8
Мирослав Богосавац
4
Турпал-Али Ибишев
46′
13
Мохамед Конате
Зенит
16
Денис Адамов
23
Арсен Адамов
66
Роман Вега
90+5′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
8
Маркус Вендел
65′
20
Педро
4
Юрий Горшков
88′
21
Александр Ерохин
18
Ярослав Михайлов
75′
10
Максим Глушенков
57
Никита Лобов
65′
31
Густаво Мантуан
32
Лусиано Гонду
75′
14
Саша Зделар
Статистика
Ахмат
Зенит
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти