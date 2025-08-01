Иванову скоро 39 лет, а он по-прежнему забивает! Досталось «Оренбургу» в Кубке. Видео

После 50-й минуты казанцы выдали ударный отрезок и показали, кто здесь фаворит, не только по счёту: заработали несколько опасных стандартов и угловых, неплохой момент загубил Ходжа. Даже Вуячич отобрал мяч у Юкича и со штрафного заряжал перспективно. Что не сделаешь, чтобы наконец-то впервые забить за «Рубин».