Стало известно, где пройдет кубковый матч «Нижний Новгород» — «Ростов»

Изменение места связано с проведением ремонта на домашней арене нижегородской команды. В июле генеральный директор «Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов на пресс-конференции заявил, что клуб рассчитывает вернуться на домашнюю арену в сентябре.