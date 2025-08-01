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Стало известно, где пройдет кубковый матч «Нижний Новгород» — «Ростов»

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Встреча второго тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу между «Нижним Новгородом» и «Ростовом» пройдет в Екатеринбурге, сообщается в Telegram-канале турнира.

Источник: Спорт РИА Новости

Матч состоится 14 августа на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17:30 мск. Домашняя арена «Урала» заявлена «Нижним Новгородом» как резервная.

Изменение места связано с проведением ремонта на домашней арене нижегородской команды. В июле генеральный директор «Нижнего Новгорода» Давид Мелик-Гусейнов на пресс-конференции заявил, что клуб рассчитывает вернуться на домашнюю арену в сентябре.

В первом туре группового этапа турнира «Нижний Новгород» проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Ростов» уступил московскому «Спартаку» (0:2).

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