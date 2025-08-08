ДСИ посчитал ошибкой назначенный пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Соболева в кубковом матче с «Ахматом»

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. На 82-й минуте главный арбитр Михаил Черемных назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой форварда Александра Соболева. Судья принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.
«После видеопросмотра арбитр ошибочно изменил решение и назначил пенальти на 82-й минуте. Положение руки форварда “Зенита” Александра Соболева, в которую попадает мяч, не является наказуемым. Мяч попадает в кисть, расположенную близко к телу и не совершающую движения в направлении мяча. ВАР ошибочно оценил игровой эпизод и неверно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял ошибочное решение, назначив пенальти», — говорится в мотивировке решения.
Александр Сторожук
Сергей Семак
Мохамед Конате
83′
Арсен Адамов
3′
Лусиано Гонду
8′
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
81
Максим Сидоров
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
22
Мехди Заре
14
Амин Талаль
46′
75
Надер Гандри
54′
42
Мануэль Келиано
64′
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
46′
11
Силва Лима Исмаэл
70
Абакар Гаджиев
84′
8
Мирослав Богосавац
4
Турпал-Али Ибишев
46′
13
Мохамед Конате
16
Денис Адамов
23
Арсен Адамов
66
Роман Вега
90+5′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
8
Маркус Вендел
65′
20
Педро
4
Юрий Горшков
87′
21
Александр Ерохин
18
Ярослав Михайлов
75′
10
Максим Глушенков
57
Никита Лобов
65′
31
Густаво Мантуан
32
Лусиано Гонду
75′
14
Саша Зделар
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти