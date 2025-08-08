Ричмонд
ДСИ посчитал ошибкой назначенный пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Соболева в кубковом матче с «Ахматом»

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС оценил эпизод с назначенным пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Зенитом» в 1-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: ФК "Зенит"

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. На 82-й минуте главный арбитр Михаил Черемных назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой форварда Александра Соболева. Судья принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«После видеопросмотра арбитр ошибочно изменил решение и назначил пенальти на 82-й минуте. Положение руки форварда “Зенита” Александра Соболева, в которую попадает мяч, не является наказуемым. Мяч попадает в кисть, расположенную близко к телу и не совершающую движения в направлении мяча. ВАР ошибочно оценил игровой эпизод и неверно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял ошибочное решение, назначив пенальти», — говорится в мотивировке решения.

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:2
Зенит
Футбол, Кубок России, Группа A
30.07.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Александр Сторожук
Сергей Семак
Голы
Ахмат
Мохамед Конате
83′
Зенит
Арсен Адамов
3′
Лусиано Гонду
8′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
81
Максим Сидоров
17
Эгаш Касинтура
20
Максим Самородов
22
Мехди Заре
14
Амин Талаль
46′
75
Надер Гандри
54′
42
Мануэль Келиано
64′
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
46′
11
Силва Лима Исмаэл
70
Абакар Гаджиев
84′
8
Мирослав Богосавац
4
Турпал-Али Ибишев
46′
13
Мохамед Конате
Зенит
16
Денис Адамов
23
Арсен Адамов
66
Роман Вега
90+5′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
8
Маркус Вендел
65′
20
Педро
4
Юрий Горшков
87′
21
Александр Ерохин
18
Ярослав Михайлов
75′
10
Максим Глушенков
57
Никита Лобов
65′
31
Густаво Мантуан
32
Лусиано Гонду
75′
14
Саша Зделар
Статистика
Ахмат
Зенит
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти