ДСИ посчитал ошибкой назначенный пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой Соболева в кубковом матче с «Ахматом»

«После видеопросмотра арбитр ошибочно изменил решение и назначил пенальти на 82-й минуте. Положение руки форварда “Зенита” Александра Соболева, в которую попадает мяч, не является наказуемым. Мяч попадает в кисть, расположенную близко к телу и не совершающую движения в направлении мяча. ВАР ошибочно оценил игровой эпизод и неверно вмешался в действия судьи. Арбитр после видеопросмотра принял ошибочное решение, назначив пенальти», — говорится в мотивировке решения.