«Акрон» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск.
Стартовые составы команд:
«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчяру, Шершов, Попенков, Марадишвили, Базилевский, Кузьмин, Дмитриев, Беншимол, Бакаев.
ЦСКА: Тороп, Гаич, Абдулкадыров, Лукин, Рядно, Верде, Бандикян, Кисляк, Койта, Алвес, Мусаев.
В матче 1-го тура ЦСКА со счётом 2:1 обыграл «Локомотив», а «Акрон» с таким же счётом победил «Балтику».
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.