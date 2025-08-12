Ричмонд
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Акрон
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
4.50
X
2.95
П2
2.07
Футбол. Кубок России
18:30
Зенит
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.80
П2
7.50
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Карабах
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.64
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.65
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.41
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.26
П2
4.35
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Фенербахче
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.53
П2
5.46
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Брюгге
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.20
П2
4.90
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.70
П2
8.30
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
6.70
Футбол. Лига Европы
21:45
Шелбурн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.88
П2
1.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Црвена Звезда
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.65
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.09
П2
6.35

«Акрон» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 12 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Шадыханов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Васютин, Эсковаль, Неделчяру, Шершов, Попенков, Марадишвили, Базилевский, Кузьмин, Дмитриев, Беншимол, Бакаев.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Абдулкадыров, Лукин, Рядно, Верде, Бандикян, Кисляк, Койта, Алвес, Мусаев.

В матче 1-го тура ЦСКА со счётом 2:1 обыграл «Локомотив», а «Акрон» с таким же счётом победил «Балтику».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0, 4:3 пен.). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

