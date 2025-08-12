Ричмонд
Футболисты «Акрона» обыграли ЦСКА в матче «пути РПЛ» Кубка России

Тольяттинская команда одержала победу в серии пенальти.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты тольяттинского «Акрона» в серии пенальти обыграли московский ЦСКА в домашнем матче второго тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе «Акрона» гол забил Солтмурад Бакаев (53-я минута). У ЦСКА отличился Тамерлан Мусаев (70). В серии пенальти точнее оказались хозяева — 5:4.

Команды выступают в группе D вместе с калининградской «Балтикой» и московским «Локомотивом». Встреча этих клубов пройдет 13 августа на поле железнодорожников. В первом туре ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 2:1, «Акрон» был сильнее «Балтики» (2:1).

«Акрон» единолично возглавил группу D, тольяттинцы набрали 5 очков. У ЦСКА 4 очка, «Локомотив» и «Балтика» очков не набрали. В следующем туре ЦСКА 27 августа на выезде сыграет с «Балтикой», «Акрон» на следующий день в гостях встретится с «Локомотивом».

На групповом этапе «пути РПЛ» команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).

Акрон
1:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Группа D
12.08.2025, 16:15 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Фабио Челестини
Голы
Акрон
Солтмурад Бакаев
53′
ЦСКА
Тамерлан Мусаев
(Артем Бандикян)
70′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
26
Родриго Эшковал
86′
8
Константин Марадишвили
17
Солтмурад Бакаев
89
Денис Попенков
69
Арсений Дмитриев
24
Йонуц Неделчару
46′
19
Марат Бокоев
6
Максим Кузьмин
63′
15
Стефан Лончар
11
Жилсон Тавареш Беншимол
35′
91
Максим Болдырев
81
Никита Базилевский
63′
35
Ифет Джаковац
87
Никита Шершов
69′
77
Константин Савичев
90+4′
ЦСКА
49
Владислав Тороп
23
Джамалутдин Абдулкадыров
90
Матвей Лукин
7
Матеус Алвес
52
Артем Бандикян
11
Тамерлан Мусаев
22
Милан Гайич
61′
3
Данил Круговой
68
Михаил Рядно
61′
27
Роберту Барбоза Мойзес
18
Лионель Верде
62′
17
Кирилл Глебов
31
Матвей Кисляк
46′
10
Иван Обляков
20
Секу Койта
80′
88
Артем Сериков
Статистика
Акрон
ЦСКА
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
14
22
Удары в створ
10
14
Угловые
2
7
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
