ЦСКА был в одном ударе от победы. Но герой Васютин перевернул серию пенальти

ЦСКА начал активнее. Но это более-менее ожидаемо. Другой момент, что активность соперников «Акрона» в этом сезоне пока им ничего не даёт. Да, тольяттинцы легко отдают мяч, играют вторым номером, однако это никак не отражается на результате. Разве что раздражает Заура Тедеева, которого не всегда устраивает такой сценарий. Первый опасный момент пришёл на 22-й минуте: Алвес классно обыгрался с Койта и выскочил на ударную позицию. И ведь неплохо пробил, но включилось мастерство Васютина. Навыки на скамейке голкипер точно не растерял. На 30-й минуте «Акрон» потерял Беншимола после столкновения с Абдулкадыровым. Его заменил Болдырев, которого в РПЛ узнают всё больше.