«Возможно, другую игру в Кубке надо сыграть основой». Талалаев — о проигрыше «Локомотиву»

«Может быть, придётся другую игру сыграть полностью основой в Кубке, потому что нельзя без очков оставлять такую болельщицкую торсиду, поддержку, которую они оказывают. Я думаю, что немного у вас гостевых секторов настолько заполнены и так активно поддерживают. А наши ездят за командой везде, хотят видеть результат, а не только творческие эксперименты и амбиции футболистов, которые пока не доказываются в Кубке результатом», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».