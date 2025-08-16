Бывший баскетболист НБА сыграет в Кубке России по футболу

С 2004 по 2006 год Подкользин выступал в НБА за «Даллас Маверикс». Всего он вышел на площадку в шести матчах, в которых набирал в среднем по 0,7 очка и делал по 1,5 подбора. Он также играл за ряд российских клубов, среди которых «Химки» и «Нижний Новгород».