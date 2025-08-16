Ричмонд
Бывший баскетболист НБА сыграет в Кубке России по футболу

Бывший профессиональный баскетболист Павел Подкользин сыграет за «Амкал» в FONBET Кубке России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Рост выступавшего в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Подкользина составляет 226 сантиметров. Ожидается, что он примет участие в матче 1/128 финала FONBET Кубка России между «Амкалом» и «Калугой», который пройдет 19 августа.

«Сейчас занимаемся отшивом формы и поиском бутс на его ногу, что в принципе невозможно — 53 размер. Не представляю, как бороться с ним в штрафной площади», — заявил глава «Амкал» Герман Попков.

40-летний Подкользин официально является самым высоким человеком России и внесен в Книгу рекордов страны. Если он выйдет на поле в Кубке России, то станет самым высоким игроком в истории турнира.

С 2004 по 2006 год Подкользин выступал в НБА за «Даллас Маверикс». Всего он вышел на площадку в шести матчах, в которых набирал в среднем по 0,7 очка и делал по 1,5 подбора. Он также играл за ряд российских клубов, среди которых «Химки» и «Нижний Новгород».

