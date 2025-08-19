Ричмонд
Любительский клуб ПСК выбил «Кубань» из Кубка России

В матче второго раунда (1/128 финала) Пути регионов FONBET Кубок России сезона-2025/26 ПСК одержал победу над «Кубанью», выступающей в третьем по силе дивизионе.

Источник: ФК ПСК

Встреча на стадионе «Кубань» в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу любительской команды из станица Динская.

В первом тайме голами отметились Илья Пшеничников (13-я минута) и Юрий Федосеев (40-я). На 83-й минуте в составе краснодарской команды один мяч отыграл Илья Молтенинов.

В третьем раунде ПСК встретится с победителем пары «Динамо» (Ставрополь) — «Ангушт».

Кубань
1:2
Первый тайм: 0:2
ПСК
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Кубань
Главные тренеры
Андрей Ещенко
Владимир Кухлевский
Голы
Кубань
45357
83′
ПСК
Илья Пшеничников
13′
Юрий Федосеев
39′
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти