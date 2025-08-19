Любительский клуб ПСК выбил «Кубань» из Кубка России

Встреча на стадионе «Кубань» в Краснодаре завершилась со счетом 2:1 в пользу любительской команды из станица Динская.
В первом тайме голами отметились Илья Пшеничников (13-я минута) и Юрий Федосеев (40-я). На 83-й минуте в составе краснодарской команды один мяч отыграл Илья Молтенинов.
В третьем раунде ПСК встретится с победителем пары «Динамо» (Ставрополь) — «Ангушт».
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
19.08.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Кубань
Главные тренеры
Андрей Ещенко
Владимир Кухлевский
Голы
Кубань
45357
83′
ПСК
Илья Пшеничников
13′
Юрий Федосеев
39′
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия)
