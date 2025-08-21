Ричмонд
Футболист Смолов забил гол за команду Медиалиги в Кубке России

Он отличился в матче против курского «Авангарда».

ОРЕЛ, 21 августа. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов забил гол в составе московского клуба Медиалиги «Броук Бойз» в матче второго раунда «пути регионов» Фонбет — Кубка России против курского «Авангарда».

Нападающий отличился на 46-й минуте. 12 августа «Броук Бойз» объявил о трансфере Смолова. В сезоне-2024/25 Смолов выступал за «Краснодар», с которым впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду.

На данный момент счет в матче равный — 1:1.

Авангард К
1:2
Первый тайм: 1:0
Broke Boys
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 2-й раунд
21.08.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Игорь Беляев
Дмитрий Кузнецов
Голы
Авангард К
Владислав Игнатенко
7′
Broke Boys
15404
46′
57155
73′
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Тимофеев
(Россия, Орел)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти