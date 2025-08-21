Футболист Смолов забил гол за команду Медиалиги в Кубке России

Нападающий отличился на 46-й минуте. 12 августа «Броук Бойз» объявил о трансфере Смолова. В сезоне-2024/25 Смолов выступал за «Краснодар», с которым впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду.