Александр Медведев заявил, что попробует пробиться в заявку «Амкала» на матч Кубка России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев попробует пробиться в заявку московского клуба Медиалиги «Амкал» на матч третьего круга «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Об этом Медведев рассказал ТАСС.
Ранее главный тренер «Амкала» Виталий Панов сообщил в эфире «Матч Премьер», что 70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Кубке России и стать самым возрастным игроком в истории турнира. Матч против «Салюта» состоится в период с 9 по 11 сентября.
«Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как я набираю форму? А я не теряю», — сказал Медведев.
В матче второго круга «пути регионов» против «Калуги» (1:0) «Амкал» установил несколько рекордов турнира. Бывший баскетболист Павел Подкользин, вышедший в стартовом составе команды, стал самым высоким игроком в истории Кубка России. Его рост составляет 2,26 м. Василий Гончаров в возрасте 14 лет 7 месяцев 19 дней стал самым молодым футболистом в истории соревнования.