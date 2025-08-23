Александр Медведев заявил, что попробует пробиться в заявку «Амкала» на матч Кубка России

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.65
П2
2.09
Футбол. Англия
14:30
Манчестер Сити
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.87
П2
5.95
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.17
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
16:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.28
X
5.70
П2
13.00
Футбол. Германия
16:30
Байер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
4.80
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.45
П2
4.93
Футбол. Германия
16:30
Фрайбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.68
П2
4.20
Футбол. Германия
16:30
Хайденхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.53
П2
2.60
Футбол. Германия
16:30
Унион Б
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.90
П2
1.96
Футбол. Англия
17:00
Борнмут
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
4.40
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.61
П2
2.27
Футбол. Англия
17:00
Бернли
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.15
П2
3.35
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.23
П2
2.50
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.02
П2
3.70
Футбол. Испания
18:00
Мальорка
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.18
П2
2.48
Футбол. Франция
18:00
Марсель
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.16
П2
7.50
Футбол. Премьер-лига
18:30
Локомотив
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.92
П2
4.70
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.29
П2
4.10
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.61
П2
5.80
Футбол. Италия
19:30
Сассуоло
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.02
П2
1.65
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.68
П2
9.00
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.79
П2
1.93
Футбол. Франция
20:00
Ницца
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.85
П2
4.58
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.13
П2
13.00
Футбол. Премьер-лига
20:45
Динамо
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
7.40
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.92
П2
7.60
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.35
П2
3.80
Футбол. Франция
22:05
Лион
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
11.25
X
6.86
П2
1.27

Александр Медведев заявил, что попробует пробиться в заявку «Амкала» на матч Кубка России

В третьем круге Пути регионов футболисты «Амкала» сыграют против «Салюта».

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев попробует пробиться в заявку московского клуба Медиалиги «Амкал» на матч третьего круга «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу против белгородского «Салюта». Об этом Медведев рассказал ТАСС.

Ранее главный тренер «Амкала» Виталий Панов сообщил в эфире «Матч Премьер», что 70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Кубке России и стать самым возрастным игроком в истории турнира. Матч против «Салюта» состоится в период с 9 по 11 сентября.

«Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как я набираю форму? А я не теряю», — сказал Медведев.

В матче второго круга «пути регионов» против «Калуги» (1:0) «Амкал» установил несколько рекордов турнира. Бывший баскетболист Павел Подкользин, вышедший в стартовом составе команды, стал самым высоким игроком в истории Кубка России. Его рост составляет 2,26 м. Василий Гончаров в возрасте 14 лет 7 месяцев 19 дней стал самым молодым футболистом в истории соревнования.

Футбол. Кубок России
09.09
Салют Белгород
:
Амкал
П1
X
П2