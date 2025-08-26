Ричмонд
«Ахмат» — «Рубин». Стартовые составы на матч Кубка России

«Ахмат» и «Рубин» назвали стартовые составы на матч третьего тура группы А FONBET Кубка России.

Источник: Михаил Шапаев, РФС

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Ибишев, Заре, Уциев, Ндонг, Касинтура, Исмаэл, Садулаев, Мансилья, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Магомедов, Богосавац, Сидоров, Гаибов, Гаджиев, Талал, Тарамов, Якуев, Конате, Самородов.

«Рубин»: Нигматуллин, Безруков, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иванов, Зотов, Юкич, Чумич, Мукба, Шабанхаджай.

Запасные: Ставер, Ежов, Вуячич, Кабутов, Иву, Йочич, Ломовицкий, Апшацев, Ходжа, Васильев, Даку.

Матч «Ахмат» — «Рубин» состоится 26 августа. Начало — в 20:45 мск.

«Ахмат» потерпел два поражения подряд. В активе «Рубина» — одна победа и одно поражение.

