«Ахмат» — «Рубин». Стартовые составы на матч Кубка России

«Ахмат»: Ульянов, Тодорович, Ибишев, Заре, Уциев, Ндонг, Касинтура, Исмаэл, Садулаев, Мансилья, Мелкадзе.
Запасные: Шелия, Магомедов, Богосавац, Сидоров, Гаибов, Гаджиев, Талал, Тарамов, Якуев, Конате, Самородов.
«Рубин»: Нигматуллин, Безруков, Тесленко, Грицаенко, Рожков, Иванов, Зотов, Юкич, Чумич, Мукба, Шабанхаджай.
Запасные: Ставер, Ежов, Вуячич, Кабутов, Иву, Йочич, Ломовицкий, Апшацев, Ходжа, Васильев, Даку.
Матч «Ахмат» — «Рубин» состоится 26 августа. Начало — в 20:45 мск.
«Ахмат» потерпел два поражения подряд. В активе «Рубина» — одна победа и одно поражение.