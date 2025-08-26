«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России по футболу

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 4:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Лукойл-Арене» в Москве.
Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Роман Зобнин (12-я минута), Илья Самошников (36) и Даниил Зорин (88), на 69-й минуте игрок «Пари НН» Вадим Пигас отправил мяч в свои ворота.
Самошников забил гол в своем первом матче за московский «Спартак» после перехода из столичного «Локомотива». Трансфер состоялся 19 августа.
«Спартак» набрал 7 очков и вышел на 1-е место в группе C. «Пари НН» с 3 очками располагается на 3-й строчке. 27 августа в матче третьего тура «Ростов» (0 очков) примет махачкалинское «Динамо» (5 очков).
В следующем туре «Спартак» 18 сентября примет «Ростов», «Пари НН» 16 сентября дома сыграет с махачкалинским «Динамо».
На групповом этапе «пути РПЛ» команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).
Деян Станкович
Алексей Шпилевский
Роман Зобнин
12′
Илья Самошников
36′
Вадим Пигас
69′
Даниил Зорин
88′
1
Илья Помазун
2
Олег Рябчук
47
Роман Зобнин
28
Даниил Зорин
45′
25
Данил Пруцев
90+4′
91
Антон Заболотный
27
Игорь Дмитриев
47′
88
Егор Гузиев
14
Илья Самошников
10′
63′
24
Никита Массалыга
11
Ливай Гарсия
63′
82
Даниил Хлусевич
97
Даниил Денисов
63′
7
Пабло Солари
1
Вадим Лукьянов
24
Эдгардо Фаринья
16
Ярослав Крашевский
49′
2
Виктор Александров
32
Вадим Пигас
40
Олакунле Олусегун
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
77′
23
Хуан Камило Кастильо
90+3′
9
Тьяго Весино
63′
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
45+2′
71′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
63′
27
Вячеслав Грулев
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Евгений Синянский
(Россия, Ярославль)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти