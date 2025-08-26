«Спартак» разгромил «Пари НН» в матче Кубка России по футболу

На групповом этапе «пути РПЛ» команды проведут по шесть матчей в два круга, две лучшие команды выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).