«Ахмат» Черчесова победил в матче Кубка России

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 5-й минуте, его ассистентом выступил Ризван Уциев. На 27-й минуте Георгий Мелкадзе с передачи Дарко Тодоровича сделал счет 2:0.
Поединок рассудила бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Он показал четыре желтые карточки, три из которых получили игроки казанского клуба.
«Ахмат» и «Рубин» играют в группе А. Грозненская команда в первых двух турах потерпела два поражения: от петербургского «Зенита» и «Оренбурга». Казанский клуб в первом туре обыграл «Оренбург», но во втором туре уступил петербуржцам.
В следующем туре группового этапа «Ахмат», который летом возглавил Станислав Черчесов, сразится с «Зенитом» 17 августа, встреча начнется в 20:30 по московскому времени. «Рубин» на день раньше сыграет с «Оренбургом», игра стартует в 16:30 мск.
Станислав Черчесов
Рашид Рахимов
Лечи Садулаев
5′
Георгий Мелкадзе
27′
1
Вадим Ульянов
40
Ризван Уциев
55
Дарко Тодорович
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
84′
90
Усман Ндонг
90+3′
22
Мехди Заре
17
Эгаш Касинтура
87′
32
Ильяс Гаибов
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
9
Брайан Мансилья
61′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
77′
70
Абакар Гаджиев
25
Артур Нигматуллин
24
Никола Чумич
27
Алексей Грицаенко
77
Александр Юкич
23
Руслан Безруков
19
Олег Иванов
2
Егор Тесленко
46′
5
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
66′
70
Дмитрий Кабутов
70′
21
Александр Зотов
13′
46′
6
Угочукву Иву
62′
99
Дардан Шабанхаджай
46′
10
Мирлинд Даку
87
Энри Мукба
72′
22
Велдин Ходжа
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти