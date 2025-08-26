Ричмонд
«Ахмат» Черчесова победил в матче Кубка России

Грозненский «Ахмат» одержал победу над казанским «Рубином» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 5-й минуте, его ассистентом выступил Ризван Уциев. На 27-й минуте Георгий Мелкадзе с передачи Дарко Тодоровича сделал счет 2:0.

Поединок рассудила бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Он показал четыре желтые карточки, три из которых получили игроки казанского клуба.

«Ахмат» и «Рубин» играют в группе А. Грозненская команда в первых двух турах потерпела два поражения: от петербургского «Зенита» и «Оренбурга». Казанский клуб в первом туре обыграл «Оренбург», но во втором туре уступил петербуржцам.

В следующем туре группового этапа «Ахмат», который летом возглавил Станислав Черчесов, сразится с «Зенитом» 17 августа, встреча начнется в 20:30 по московскому времени. «Рубин» на день раньше сыграет с «Оренбургом», игра стартует в 16:30 мск.

Ахмат
2:0
Первый тайм: 2:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Группа A
26.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Рашид Рахимов
Голы
Ахмат
Лечи Садулаев
5′
Георгий Мелкадзе
27′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
40
Ризван Уциев
55
Дарко Тодорович
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
84′
90
Усман Ндонг
90+3′
22
Мехди Заре
17
Эгаш Касинтура
87′
32
Ильяс Гаибов
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
9
Брайан Мансилья
61′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
77′
70
Абакар Гаджиев
Рубин
25
Артур Нигматуллин
24
Никола Чумич
27
Алексей Грицаенко
77
Александр Юкич
23
Руслан Безруков
19
Олег Иванов
2
Егор Тесленко
46′
5
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
66′
70
Дмитрий Кабутов
70′
21
Александр Зотов
13′
46′
6
Угочукву Иву
62′
99
Дардан Шабанхаджай
46′
10
Мирлинд Даку
87
Энри Мукба
72′
22
Велдин Ходжа
Статистика
Ахмат
Рубин
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти