«Ахмат» Черчесова победил в матче Кубка России

«Ахмат» и «Рубин» играют в группе А. Грозненская команда в первых двух турах потерпела два поражения: от петербургского «Зенита» и «Оренбурга». Казанский клуб в первом туре обыграл «Оренбург», но во втором туре уступил петербуржцам.