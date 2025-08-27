Тренер «Спартака» Сакич оценил дебют Самошникова в команде

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Московский «Спартак» доволен первым матчем защитника Ильи Самошникова в составе команды, он показал себя хорошо в игре с «Пари Нижний Новгород». Об этом журналистам рассказал тренер «Спартака» Ненад Сакич.
Во вторник «Спартак» дома обыграл «Пари НН» со счетом 4:0 в матче третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России. Самошников провел первый матч за красно-белых и забил гол.
«Хочу поблагодарить ребят за победу, за игру, забили четыре мяча, победили заслуженно, — сказал Сакич. — Самошников провел хороший матч, мы довольны тем, как он играл. Он присоединился только на неделе, мало провел тренировок, еще вольется. Но сегодня мы им довольны».
В игре не приняли участия защитник Срджан Бабич, полузащитники Кристофер Мартинс и Маркиньос. «Бабича, Мартинса, Маркиньоса решили приберечь. Надеюсь, что все трое будут в распоряжении в матче с “Сочи”, — добавил Сакич.
Деян Станкович
Алексей Шпилевский
Роман Зобнин
12′
Илья Самошников
36′
Вадим Пигас
69′
Даниил Зорин
88′
1
Илья Помазун
2
Олег Рябчук
47
Роман Зобнин
28
Даниил Зорин
45′
25
Данил Пруцев
90+4′
91
Антон Заболотный
27
Игорь Дмитриев
47′
88
Егор Гузиев
14
Илья Самошников
10′
63′
24
Никита Массалыга
11
Ливай Гарсия
63′
82
Даниил Хлусевич
97
Даниил Денисов
63′
7
Пабло Солари
1
Вадим Лукьянов
24
Эдгардо Фаринья
16
Ярослав Крашевский
49′
2
Виктор Александров
32
Вадим Пигас
40
Олакунле Олусегун
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
77′
23
Хуан Камило Кастильо
90+3′
9
Тьяго Весино
63′
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
45+2′
71′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
63′
27
Вячеслав Грулев
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Евгений Синянский
(Россия, Ярославль)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти