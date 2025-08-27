Черчесов обратился к игрокам «Ахмата» на английском языке после победы в матче с «Рубином»

«Не “вперёд”. Сейчас нужно остановиться», — сказал Черчесов в видео в телеграм-канале Кубка России.
«Ахмат» под руководством Станислава Черчесова набрал три очка и идёт на втором месте в таблице группы А. «Рубин», который возглавляет Рашид Рахимов, с аналогичным количеством очков располагается на третьей строчке.
Футбол, Кубок России, Группа A
26.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Рашид Рахимов
Голы
Ахмат
Лечи Садулаев
5′
Георгий Мелкадзе
27′
Составы команд
Ахмат
1
Вадим Ульянов
40
Ризван Уциев
55
Дарко Тодорович
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
84′
90
Усман Ндонг
90+3′
22
Мехди Заре
17
Эгаш Касинтура
87′
32
Ильяс Гаибов
77
Георгий Мелкадзе
61′
13
Мохамед Конате
9
Брайан Мансилья
61′
20
Максим Самородов
7
Лечи Садулаев
77′
70
Абакар Гаджиев
Рубин
25
Артур Нигматуллин
24
Никола Чумич
27
Алексей Грицаенко
77
Александр Юкич
23
Руслан Безруков
19
Олег Иванов
2
Егор Тесленко
46′
5
Игор Вуячич
51
Илья Рожков
66′
70
Дмитрий Кабутов
70′
21
Александр Зотов
13′
46′
6
Угочукву Иву
62′
99
Дардан Шабанхаджай
46′
10
Мирлинд Даку
87
Энри Мукба
72′
22
Велдин Ходжа
Статистика
Ахмат
Рубин
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
