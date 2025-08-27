Заболотный считает, что футболисты «Спартака» набрали хороший ход

«Никаким образом не давит, что еще не удалось забить за “Спартак”. Мы начинаем хорошую серию, набрали неплохой ход и продолжаем работать. Когда есть хороший результат, удовольствие приходит. Когда есть хорошая игра, но нет результата, эмоции уходят в пустую. Сейчас мы выигрываем, нам хорошо играется, и уверенности от этого больше», — сказал Заболотный.