Заболотный считает, что футболисты «Спартака» набрали хороший ход

По мнению форварда, успехи в последних матчах помогают игрокам красно-белых почувствовать уверенность.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» набрали хороший ход в последних матчах и стали более уверенными. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Спартака» Антон Заболотный.

Во вторник «Спартак» дома победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:0 в матче группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России.

«Никаким образом не давит, что еще не удалось забить за “Спартак”. Мы начинаем хорошую серию, набрали неплохой ход и продолжаем работать. Когда есть хороший результат, удовольствие приходит. Когда есть хорошая игра, но нет результата, эмоции уходят в пустую. Сейчас мы выигрываем, нам хорошо играется, и уверенности от этого больше», — сказал Заболотный.

Спартак
4:0
Первый тайм: 2:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Кубок России, Группа C
26.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Алексей Шпилевский
Голы
Спартак
Роман Зобнин
12′
Илья Самошников
36′
Вадим Пигас
69′
Даниил Зорин
88′
Составы команд
Спартак
1
Илья Помазун
2
Олег Рябчук
47
Роман Зобнин
28
Даниил Зорин
45′
25
Данил Пруцев
90+4′
91
Антон Заболотный
27
Игорь Дмитриев
47′
88
Егор Гузиев
14
Илья Самошников
10′
63′
24
Никита Массалыга
11
Ливай Гарсия
63′
82
Даниил Хлусевич
97
Даниил Денисов
63′
7
Пабло Солари
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
24
Эдгардо Фаринья
16
Ярослав Крашевский
49′
2
Виктор Александров
32
Вадим Пигас
40
Олакунле Олусегун
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
77′
23
Хуан Камило Кастильо
90+3′
9
Тьяго Весино
63′
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
45+2′
71′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
63′
27
Вячеслав Грулев
Статистика
Спартак
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Евгений Синянский
(Россия, Ярославль)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
