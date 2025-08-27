Заболотный считает, что футболисты «Спартака» набрали хороший ход

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» набрали хороший ход в последних матчах и стали более уверенными. Такое мнение журналистам высказал нападающий «Спартака» Антон Заболотный.
Во вторник «Спартак» дома победил «Пари Нижний Новгород» со счетом 4:0 в матче группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России.
«Никаким образом не давит, что еще не удалось забить за “Спартак”. Мы начинаем хорошую серию, набрали неплохой ход и продолжаем работать. Когда есть хороший результат, удовольствие приходит. Когда есть хорошая игра, но нет результата, эмоции уходят в пустую. Сейчас мы выигрываем, нам хорошо играется, и уверенности от этого больше», — сказал Заболотный.
Деян Станкович
Алексей Шпилевский
Роман Зобнин
12′
Илья Самошников
36′
Вадим Пигас
69′
Даниил Зорин
88′
1
Илья Помазун
2
Олег Рябчук
47
Роман Зобнин
28
Даниил Зорин
45′
25
Данил Пруцев
90+4′
91
Антон Заболотный
27
Игорь Дмитриев
47′
88
Егор Гузиев
14
Илья Самошников
10′
63′
24
Никита Массалыга
11
Ливай Гарсия
63′
82
Даниил Хлусевич
97
Даниил Денисов
63′
7
Пабло Солари
1
Вадим Лукьянов
24
Эдгардо Фаринья
16
Ярослав Крашевский
49′
2
Виктор Александров
32
Вадим Пигас
40
Олакунле Олусегун
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
77′
23
Хуан Камило Кастильо
90+3′
9
Тьяго Весино
63′
25
Свен Карич
19
Никита Ермаков
45+2′
71′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
63′
27
Вячеслав Грулев
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Евгений Синянский
(Россия, Ярославль)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти