Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:15
Крылья Советов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.90
П2
1.91
Футбол. Кубок России
18:30
Сочи
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.34
П2
1.58
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.60
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Карабах
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.65
П2
3.16
Футбол. Лига конференций
19:45
Рига
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.69
X
3.92
П2
2.05
Футбол. Кубок России
20:45
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.55
П2
2.65
Футбол. Кубок России
20:45
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.63
П2
5.20
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.69
П2
3.62
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.05
П2
4.89
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.65
П2
5.48
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Штурм
2
:
Буде-Глимт
1
П1
X
П2

Матчи с участием ЦСКА и «Динамо» продолжат программу третьего тура «пути РПЛ» Кубка России

ЦСКА сыграет с «Балтикой», «Динамо» — с «Крыльями Советов», также в среду «Краснодар» встретится с «Сочи», «Ростов» — с «Динамо» из Махачкалы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу продолжится в среду четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Динамо» (Москва), «Сочи» — «Краснодар», «Ростов» — «Динамо» (Махачкала) и «Балтика» — ЦСКА.

-

В одном из заключительных матчей дня ЦСКА на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», встреча начнется в 20:45 мск. Команды довольно хорошо стартовали в РПЛ, армейцы с 14 очками идут 2-ми, калининградцы с 12 очками располагаются на 4-й позиции. Команды выступают в группе D, здесь у «Балтики» не все так хорошо, калининградцы после двух туров без набранных очков идут 4-ми, ЦСКА с 4 очками занимает 2-е место. Матч их соперников по группе — московского «Локомотива» (3 очка) и тольяттинского «Акрона» (5) — пройдет в четверг в Москве.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча шестого тура РПЛ с «Акроном» (3:1) рассказал, что проблем с ротацией перед матчем Кубка России нет. Ранее состав команды пополнили Жоао Виктор, Рамиро Ди Лусиано, Даниэль Руис, также после травмы восстановился Артем Шуманский.

«Шуманский восстановился и очень хорошо вышел на замену. На кубковый матч я постараюсь вновь выбрать лучшую команду, чтобы победить, — сказал Челестини, комментарий которого приводит пресс-служба ЦСКА. — Сейчас у нас нет проблем с ротацией, что, безусловно, является позитивным фактором».

Также в среду пройдут два матча группы B. Московское «Динамо» на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов» (16:15 мск), «Краснодар» в гостях сыграет с «Сочи» (18:30 мск). В таблице квартета с 4 очками лидируют «Крылья Советов», далее идут «Краснодар», «Динамо» (по 3) и «Сочи» (2). «Динамо» на прошлой неделе прервало серию из четырех матчей без побед во всех турнирах, команда на своем поле обыграла «Пари Нижний Новгород» (3:0).

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал, что в матче с «Крыльями Советов» в состав может вернуться молодой полузащитник Виктор Окишор. «Шансы такие же, как у всех остальных. Будет хорошо выглядеть — будет играть, — сказал Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба бело-голубых. — Сейчас же он травмирован — у него был ушиб спины, и сейчас он лечится. На кубковую игру он уже, наверное, будет в заявке».

В другом матче дня «Ростов» дома встретится с махачкалинским «Динамо», игра начнется в 20:45 мск. «Динамо» из Махачкалы занимает 2-е место в турнирной таблице группы C с 5 очками, «Ростов» без набранных очков идет последним. 26 августа московский «Спартак» (7 очков) на своем поле обыграл «Пари НН» (3) со счетом 4:0.

О Кубке России

Кубок России сохранил свой формат — с сезона-2022/23 турнир разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей в два круга, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе с «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (9).