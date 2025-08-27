Матчи с участием ЦСКА и «Динамо» продолжат программу третьего тура «пути РПЛ» Кубка России

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин рассказал, что в матче с «Крыльями Советов» в состав может вернуться молодой полузащитник Виктор Окишор. «Шансы такие же, как у всех остальных. Будет хорошо выглядеть — будет играть, — сказал Карпин, комментарий которого приводит пресс-служба бело-голубых. — Сейчас же он травмирован — у него был ушиб спины, и сейчас он лечится. На кубковую игру он уже, наверное, будет в заявке».