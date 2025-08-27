Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Балтика
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.64
П2
2.85
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Ростов
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
2.87
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Карабах
2
:
Ференцварош
2
Все коэффициенты
П1
42.00
X
5.25
П2
4.33
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Рига
0
:
Спарта П
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.00
П2
55.00
Футбол. Испания
22:00
Сельта
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.57
П2
3.13
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.36
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бенфика
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.16
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брюгге
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.90
П2
5.80
Футбол. Лига Европы
завершен
АЕК Л
0
:
Бранн
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
2
:
Краснодар
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
0
:
Динамо
0
П1
X
П2

«Балтика» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Балтика» и ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Любаков (вратарь), Мурид, Ковалёв, Луна, Ковач, Йенне, Андраде (капитан), Пряхин, Никитин, Чивич, Мохаммад.

ЦСКА: Тороп (вратарь), Ди Лусиано, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес (капитан), Руис, Алвес, Бандикян, Сериков, Шуманский, Мусаев.

После двух туров в группе D лидирует «Акрон», набравший пять очков. На втором месте находится ЦСКА с четырьмя очками. Третий — «Локомотив» (3). У «Балтики» по итогам двух стартовых туров ноль очков.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.