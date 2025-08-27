«Балтика» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Команды назвали стартовые составы.
Стартовые составы команд:
«Балтика»: Любаков (вратарь), Мурид, Ковалёв, Луна, Ковач, Йенне, Андраде (капитан), Пряхин, Никитин, Чивич, Мохаммад.
ЦСКА: Тороп (вратарь), Ди Лусиано, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес (капитан), Руис, Алвес, Бандикян, Сериков, Шуманский, Мусаев.
После двух туров в группе D лидирует «Акрон», набравший пять очков. На втором месте находится ЦСКА с четырьмя очками. Третий — «Локомотив» (3). У «Балтики» по итогам двух стартовых туров ноль очков.
Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.