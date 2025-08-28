«Динамо» Мх вырвало победу в матче Кубка России с «Ростовом», забив три после 82-й минуты

На 61-й минуте Алексей Миронов открыл счёт в этой игре и вывел жёлто-синих вперёд. Хазем Мастури сравнял счёт на 82-й минуте. Валентин Пальцев на 84-й минуте обеспечил гостям преимущество. Ражаб Магомедов на 88-й минуте забил третий гол динамовцев.