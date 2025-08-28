«Динамо» Мх вырвало победу в матче Кубка России с «Ростовом», забив три после 82-й минуты

Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Сараев (Санкт-Петербург).
На 61-й минуте Алексей Миронов открыл счёт в этой игре и вывел жёлто-синих вперёд. Хазем Мастури сравнял счёт на 82-й минуте. Валентин Пальцев на 84-й минуте обеспечил гостям преимущество. Ражаб Магомедов на 88-й минуте забил третий гол динамовцев.
После этой игры «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу группы C с восемью очками. «Ростов» без набранных очков находится на последнем месте.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.
Джонатан Альба
Хасанби Биджиев
Алексей Миронов
61′
Хазем Мастури
82′
Валентин Пальцев
84′
Ражаб Магомедов
88′
1
Рустам Ятимов
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
8
Алексей Миронов
22
Давид Семенчук
69
Егор Голенков
87
Андрей Лангович
74′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
83′
57
Илья Жбанов
51
Алексей Колтаков
64′
10
Кирилл Щетинин
4
Виктор Мелехин
46′
3
Умар Сако
91
Антон Шамонин
46′
99
Тимур Сулейманов
76′
39
Тимур Магомедов
43
Ильяс Ахмедов
4
Идар Шумахов
47′
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
55′
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
33′
69′
9
Ражаб Магомедов
28
Сердер Сердеров
46′
70
Валентин Пальцев
53
Шамиль Гаджиев
59′
10
Джавад Хоссейннеджад
98
Гаджи Будунов
46′
7
Хазем Мастури
21
Абдулпаша Джабраилов
69′
96
Кирилл Помешкин
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Альмир Хатмуллин
(Россия, Химки)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
