«Динамо» Мх вырвало победу в матче Кубка России с «Ростовом», забив три после 82-й минуты

Завершён матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» встретился с махачкалинским «Динамо».

Источник: ФК «Ростов»

Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Сараев (Санкт-Петербург).

На 61-й минуте Алексей Миронов открыл счёт в этой игре и вывел жёлто-синих вперёд. Хазем Мастури сравнял счёт на 82-й минуте. Валентин Пальцев на 84-й минуте обеспечил гостям преимущество. Ражаб Магомедов на 88-й минуте забил третий гол динамовцев.

После этой игры «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу группы C с восемью очками. «Ростов» без набранных очков находится на последнем месте.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

Ростов
1:3
Первый тайм: 0:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Группа C
27.08.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Ростов Арена
Главные тренеры
Джонатан Альба
Хасанби Биджиев
Голы
Ростов
Алексей Миронов
61′
Динамо Мх
Хазем Мастури
82′
Валентин Пальцев
84′
Ражаб Магомедов
88′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
5
Данила Прохин
18
Константин Кучаев
8
Алексей Миронов
22
Давид Семенчук
69
Егор Голенков
87
Андрей Лангович
74′
7
Роналдо
40
Илья Вахания
83′
57
Илья Жбанов
51
Алексей Колтаков
64′
10
Кирилл Щетинин
4
Виктор Мелехин
46′
3
Умар Сако
91
Антон Шамонин
46′
99
Тимур Сулейманов
76′
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
43
Ильяс Ахмедов
4
Идар Шумахов
47′
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
55′
6
Мехди Мубарик
13
Сослан Кагермазов
33′
69′
9
Ражаб Магомедов
28
Сердер Сердеров
46′
70
Валентин Пальцев
53
Шамиль Гаджиев
59′
10
Джавад Хоссейннеджад
98
Гаджи Будунов
46′
7
Хазем Мастури
21
Абдулпаша Джабраилов
69′
96
Кирилл Помешкин
Статистика
Ростов
Динамо Мх
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Альмир Хатмуллин
(Россия, Химки)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти