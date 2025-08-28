Морено не смог досмотреть матч «Сочи» с «Краснодаром». Тренера увезли на скорой прямо во время игры

Матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Сочи» и «Краснодаром» (2:4) обернулся тревожным эпизодом с главным тренером черноморской команды. Роберту Морено стало плохо во втором тайме, его увели под руки в подтрибунное помещение, после чего испанца увезли со стадиона на скорой.
«Сочи» забил в тот же момент, когда тренера увели
Игра начиналась предсказуемо. «Краснодар» захватил инициативу и забил дважды еще в первом тайме. На 19-й минуте отличился Данила Козлов, а вскоре Кевин Ленини увеличил преимущество гостей. У «Сочи» были шансы сократить разрыв, но хозяева ушли на перерыв без гола.
Во втором тайме ситуация только осложнилась: Никита Кривцов сделал счет 3:0. И тут произошло сразу два события. На 78-й минуте «Сочи» забил свой первый гол усилиями Макара Чиркова. В то же время камеры показали, как испанского тренера выводят под руки в подтрибунное помещение. «Роберта Морено направили в сторону кареты скорой помощи», — сообщил в эфире «Матч ТВ» комментатор Роман Нагучев.
Игра не остановилась. Почти сразу гости снова забили — Гаэтан Перрен замкнул передачу Джона Кордобы. В концовке Начо Сааведра еще раз сократил отставание в счете, но это не спасло «Сочи». Финальный счет — 2:4 в пользу «Краснодара». Теперь у «быков» 6 очков и второе место в группе, у «Сочи» — 2 очка и последнее место.
Что с Морено
После финального свистка пресс-служба попыталась успокоить болельщиков. «Будет заявление. Смею всех успокоить, с Мистером все в порядке», — сказал руководитель пресс-службы Антон Костров.
Помощник главного тренера Эдуардо Докампо уточнил: «Он чувствовал себя плохо во время матча. Сейчас он с врачами, ему делают обследование. Нет угрозы жизни. Он стабилен, находится под контролем врачей. Понятно, что ситуация в чемпионате не очень хорошая, нам нужно ее исправлять. Мы это и будем делать», — приводит слова специалиста matchtv.ru.
По информации «СЭ», врачи не обнаружили у Морено проблем со здоровьем. 47-летний испанец прошел обследование, врачи не выявили у тренера ничего серьезного и заключили, что ему не требуется госпитализация.
Черная серия и жесткая критика
Для «Сочи» это поражение вновь стала ударом. Команда идет последней в группе, а в чемпионате набрала всего одно очко в шести турах. Роберт Морено возглавляет клуб с декабря 2023-го, но под его руководством южане не показывают прогресса. Испанский специалист одержал лишь 22 победы в 60 матчах.
При нем «Сочи» вылетел из РПЛ в прошлом году, а весной занял лишь пятое место в первой лиге. Команда попала в переходные матчи только потому, что занявший место выше «Черноморец» не прошел лицензирование. «Сочи» уступил «Пари НН» в первом стыковом матче, сразу после чего Морено покинул расположение команды, но в отставку не подал. Уже без испанца сочинцы обыграли волжан по сумме двух встреч, и затем Роберт вернулся на свой пост. В июне клуб покинули генеральный директор Дмитрий Рубашко и спортивный директор Андрей Орлов, у которых, как сообщалось, был конфликт с Морено.
Ранее экс-игрок сборной России Владимир Быстров в эфире шоу «Родной футбол» резко раскритиковал наставника: «Уже человек утонул на Черном море, а его все реанимируют. Приехал иностранец, собственными руками закопал “Сочи” не на дно, а уже в песок. Сколько должно быть терпения у руководителей клуба? Я не понимаю, чего они ждут. Паузу на сборные? Чтобы еще дальше команда утонула? Он сел на трон и говорит: у меня такая неустойка, что вы меня не уволите. Он издевается. Встал бы по-мужски и сказал: я утопил команду, я ухожу красиво».
Разговоры об отставке усиливаются. Не исключено, что пауза на матчи сборных станет критической точкой для будущего Морено в «Сочи». Возможно, этот матч был для него предпоследним. Следующая игра у южан — со «Спартаком» в гостях в ближайшую субботу.
Андрей Кириллов
Роберт Морено
Мурад Мусаев
Макар Чирков
(Руслан Барт)
78′
Игнасио Сааведра
90+1′
Данила Козлов
(Жоау Батчи)
19′
Кевин Ленини
20′
Никита Кривцов
50′
Гаэтан Перрен
85′
99
Юрий Дюпин
25
Яхья Аттьят-Аллах
16
Максим Мухин
19
Александр Коваленко
34
Александр Осипов
37
Макар Чирков
59
Руслан Барт
9
Захар Федоров
29
Роман Ежов
67′
4
Вячеслав Литвинов
33
Марсело Алвес
67′
6
Игнасио Сааведра
20
Дмитрий Васильев
67′
18
Артем Корнеев
16
Александр Корякин
59
Артем Хмарин
88
Никита Кривцов
8
Данила Козлов
5
Жубал
3
Тормена
20
Джованни Гонсалес
56′
7
Виктор Са
53
Александр Черников
46′
10
Эдуард Сперцян
6
Кевин Ленини
63′
23
Гаэтан Перрен
67
Казбек Мукаилов
63′
66
Дуглас Аугусту
11
Жоау Батчи
63′
9
Джон Кордоба
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Андрей Филипкин
(Россия, Екатеринбург)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти