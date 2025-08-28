Морено не смог досмотреть матч «Сочи» с «Краснодаром». Тренера увезли на скорой прямо во время игры

Ранее экс-игрок сборной России Владимир Быстров в эфире шоу «Родной футбол» резко раскритиковал наставника: «Уже человек утонул на Черном море, а его все реанимируют. Приехал иностранец, собственными руками закопал “Сочи” не на дно, а уже в песок. Сколько должно быть терпения у руководителей клуба? Я не понимаю, чего они ждут. Паузу на сборные? Чтобы еще дальше команда утонула? Он сел на трон и говорит: у меня такая неустойка, что вы меня не уволите. Он издевается. Встал бы по-мужски и сказал: я утопил команду, я ухожу красиво».