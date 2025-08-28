Как же не повезло «Балтике»! Две случайные руки — и ЦСКА не оставил шансов

При этом именно голевых моментов ждать пришлось долго. Под конец тайма Мурид подключился к атаке и выцеливал в дальнюю девятку — не хватило точности. Москвичи же отметились только угловым, когда розыгрыш Алвеса и Шуманского привёл к подаче белоруса и кивку Абдулкадырова головой — мяч прилетел прямо в руки Любакову. Нули к перерыву смотрелись абсолютно заслуженными. Что ж, не всем же забивать в Кубке по восемь голов, как «Оренбургу» с «Зенитом».