Комличенко набирает обороты. Его гол-красавец пяткой принес «Локомотиву» победу над «Акроном»

Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Виртус
1
:
Брейдаблик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Серветт Ж
1
:
Шахтер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
3
:
Хайберниан
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
0
:
Санта-Клара
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
4
:
Русенборг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Линфилд
0
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо Тр
1
:
Ягеллония
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо К
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
3
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
0
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Брённбю
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
2
:
Андерлехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Баник О
0
:
Целе
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
1
:
Ракув
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
3
:
Полесье
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
4
:
Неман
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
4
:
Шкендия
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
5
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Университатя Кр
3
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Левски
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
ЧФР
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Самсунспор
0
:
Панатинаикос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
РФШ
2
:
Хамрун Спартанс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рапид В
2
:
Дьер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Бешикташ
0
:
Лозанна
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Локомотив
2
:
Акрон
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сигма
0
:
Мальме
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
3
:
Олимпия Л
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фредрикстад
0
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
П 5:4
Омония
1
:
Вольфсбергер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
КуПС
0
:
Мидтьюлланн
2
П1
X
П2

Комличенко набирает обороты. Его гол-красавец пяткой принес «Локомотиву» победу над «Акроном»

Железнодорожники поднялись в группе на второе место.

Источник: Спорт-Экспресс

Понятно, что чемпионат для «Локомотива» и «Акрона» сейчас в приоритете. В РПЛ железнодорожники после двух ничьих лишились лидерства, а тольяттинцы, проиграв два раза подряд, находятся рядом с зоной стыков. Между тем и в FONBET Кубке России очная встреча тоже была исключительно важной. Победа фактически позволяла исключить из числа прямых конкурентов «Балтику» с ее нулевым балансом, а в очном споре определялось, кто на турнирном экваторе окажется в таблице выше.

Составы же, само собой, оказались смешанными. У «Локо» отдельного упоминания заслуживали выход в старте белоруса Мялковского и первый в нынешнем сезоне матч Тимофеева. Вот у кого желания было хоть отбавляй! И как раз Тимофеев стал одним из творцов быстрого гола, вернув хозяевам владение перед чужой штрафной. Тут же последовал пас на ход Зелимхану Бакаеву, а его передача после сильного прохода стала голевой благодаря красивому удару Комличенко пяткой. Тяжело начинавший в новой команде экс-ростовчанин постепенно набирает обороты и отметился результативным действием в третьем матче подряд.

Причем к голу всего через несколько минут Николай мог приплюсовать результативную передачу, однако Васютин справился с ударом Мялковского, парировав мяч из ближнего верхнего угла. Собственно, этим список запоминающихся моментов в первом тайме и ограничился. Но «Локо» хотя бы имел несколько перспективных подходов вроде подачи Бакаева в район дальней штанги, после чего тот высказал претензии не рванувшему в свободную зону партнеру. Активность же «Акрона» была без конкретики, а выходы на ударную позицию Эшковала и Марадишвили завершились невразумительно.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Группа D, 28.08.2025, 19:30
Локомотив
2
Акрон
0

Как следствие — реакция Заура Тедеева, который уже в перерыве провел четыре замены.

В свою очередь Михаил Галактионов провел плановые перестановки, разменяв Баринова на Карпукаса, и добавил творчества левому флангу за счет появления Руденко. А первый после паузы голевой момент родился благодаря стандарту, который в отсутствие на поле Батракова выполнял Бакаев. Гостей вновь выручил Васютин, которому требовалось среагировать на отскок от газона после атаки Ньямси со «второго этажа». Лантратов же в противоположных воротах откровенно скучал. Партнеры перекрывали все зоны и блокировали немногочисленные попытки ударов. В том числе и попытку Марадишвили напомнить, как он забивал за «Локо» ударом через себя. Только в четверг Константин попал не по мячу, а в лицо Карпукасу. И если тот в игру быстро вернулся, то Марадишвили досрочно отправился в раздевалку после второй желтой карточки.

В данном случае решение арбитра выглядело очевидным, тогда как пенальти в ворота гостей после подсказки ВАР и похода арбитра к монитору получился как минимум неоднозначным. Особенно с формулировкой «подножка», как объявил Юрий Карпов. Как бы там ни было, Воробьев реализовал 11-метровый, который был назначен по итогам его единоборства с Эшковалом. На этом (если у кого-то вдруг были сомнения) наступила ясность с итогом заключительного матча тура.

«Локомотив», который в концовке благодаря энергии получившего свои минуты Батракова был близок к крупной победе, обошел «Акрон» в таблице и поднялся на второе место. Переключаться на воскресный матч чемпионата с «Крыльями Советов» красно-зеленые будут в отличном настроении.

Андрей Кузичев