Комличенко набирает обороты. Его гол-красавец пяткой принес «Локомотиву» победу над «Акроном»

Понятно, что чемпионат для «Локомотива» и «Акрона» сейчас в приоритете. В РПЛ железнодорожники после двух ничьих лишились лидерства, а тольяттинцы, проиграв два раза подряд, находятся рядом с зоной стыков. Между тем и в FONBET Кубке России очная встреча тоже была исключительно важной. Победа фактически позволяла исключить из числа прямых конкурентов «Балтику» с ее нулевым балансом, а в очном споре определялось, кто на турнирном экваторе окажется в таблице выше.
Составы же, само собой, оказались смешанными. У «Локо» отдельного упоминания заслуживали выход в старте белоруса Мялковского и первый в нынешнем сезоне матч Тимофеева. Вот у кого желания было хоть отбавляй! И как раз Тимофеев стал одним из творцов быстрого гола, вернув хозяевам владение перед чужой штрафной. Тут же последовал пас на ход Зелимхану Бакаеву, а его передача после сильного прохода стала голевой благодаря красивому удару Комличенко пяткой. Тяжело начинавший в новой команде экс-ростовчанин постепенно набирает обороты и отметился результативным действием в третьем матче подряд.
Причем к голу всего через несколько минут Николай мог приплюсовать результативную передачу, однако Васютин справился с ударом Мялковского, парировав мяч из ближнего верхнего угла. Собственно, этим список запоминающихся моментов в первом тайме и ограничился. Но «Локо» хотя бы имел несколько перспективных подходов вроде подачи Бакаева в район дальней штанги, после чего тот высказал претензии не рванувшему в свободную зону партнеру. Активность же «Акрона» была без конкретики, а выходы на ударную позицию Эшковала и Марадишвили завершились невразумительно.
Как следствие — реакция Заура Тедеева, который уже в перерыве провел четыре замены.
В свою очередь Михаил Галактионов провел плановые перестановки, разменяв Баринова на Карпукаса, и добавил творчества левому флангу за счет появления Руденко. А первый после паузы голевой момент родился благодаря стандарту, который в отсутствие на поле Батракова выполнял Бакаев. Гостей вновь выручил Васютин, которому требовалось среагировать на отскок от газона после атаки Ньямси со «второго этажа». Лантратов же в противоположных воротах откровенно скучал. Партнеры перекрывали все зоны и блокировали немногочисленные попытки ударов. В том числе и попытку Марадишвили напомнить, как он забивал за «Локо» ударом через себя. Только в четверг Константин попал не по мячу, а в лицо Карпукасу. И если тот в игру быстро вернулся, то Марадишвили досрочно отправился в раздевалку после второй желтой карточки.
В данном случае решение арбитра выглядело очевидным, тогда как пенальти в ворота гостей после подсказки ВАР и похода арбитра к монитору получился как минимум неоднозначным. Особенно с формулировкой «подножка», как объявил Юрий Карпов. Как бы там ни было, Воробьев реализовал 11-метровый, который был назначен по итогам его единоборства с Эшковалом. На этом (если у кого-то вдруг были сомнения) наступила ясность с итогом заключительного матча тура.
«Локомотив», который в концовке благодаря энергии получившего свои минуты Батракова был близок к крупной победе, обошел «Акрон» в таблице и поднялся на второе место. Переключаться на воскресный матч чемпионата с «Крыльями Советов» красно-зеленые будут в отличном настроении.
Андрей Кузичев