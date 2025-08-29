Комличенко набирает обороты. Его гол-красавец пяткой принес «Локомотиву» победу над «Акроном»

В свою очередь Михаил Галактионов провел плановые перестановки, разменяв Баринова на Карпукаса, и добавил творчества левому флангу за счет появления Руденко. А первый после паузы голевой момент родился благодаря стандарту, который в отсутствие на поле Батракова выполнял Бакаев. Гостей вновь выручил Васютин, которому требовалось среагировать на отскок от газона после атаки Ньямси со «второго этажа». Лантратов же в противоположных воротах откровенно скучал. Партнеры перекрывали все зоны и блокировали немногочисленные попытки ударов. В том числе и попытку Марадишвили напомнить, как он забивал за «Локо» ударом через себя. Только в четверг Константин попал не по мячу, а в лицо Карпукасу. И если тот в игру быстро вернулся, то Марадишвили досрочно отправился в раздевалку после второй желтой карточки.