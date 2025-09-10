Александр Медведев и Ари могут сыграть на третьем этапе «пути регионов» Кубка России

Матч начнется в 17:00 мск и пройдет на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске. Медведев уже провел тренировку с командой. В беседе с ТАСС он отметил, что постарается добиться места в составе. «Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как набираю форму? А я не теряю», — сказал Медведев.