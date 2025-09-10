Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.23
П2
1.46
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.37
П2
1.47
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.70
П2
1.56
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.30
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.20
П2
1.47
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.65
П2
4.40
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.00
П2
6.40
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.55
П2
7.80
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.56
П2
1.35
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.00
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2

Александр Медведев и Ари могут сыграть на третьем этапе «пути регионов» Кубка России

Медведев может сыграть за «Амкал», Ари — за «Броук Бойз».

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Третий тур «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу возобновится в среду. В этот день пройдет 14 матчей.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 3-й раунд, 10.09.2025, 16:00
Зенит Пн
-
Волгарь
-

Формат Кубка России не изменился с прошлого сезона. В «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России играют на групповой стадии. «Путь регионов» предполагает шесть раундов, на четвертом к турниру подключаются клубы из Первой лиги, в плей-офф «пути регионов» выйдут четыре команды. В этой стадии плей-офф, в отличие от «пути РПЛ», второго шанса нет, после поражения команда покидает турнир.

Третий этап начался 9 сентября, в этот день «Астрахань» на своем поле со счетом 5:2 обыграла «Легион».

10 сентября пройдут матчи «Темп» — «Знамя труда», «Космос» — «Велес», «Волна» — «Тюмень», «Динская» — «Динамо» (Ставрополь), «Зенит» (Пенза) — «Волгарь», «Машук-КМВ» — «Кубань-Холдинг», «Текстильщик» — «Динамо» (Вологда), «Луки-Энергия» — «Череповец», «Фанком-СШ-5» — «Химик», «Кристалл-МЭЗТ» — «Академия футбола».

Клубы Медиалиги продолжают борьбу

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 3-й раунд, 11.09.2025, 17:00
Амкал
-
Салют Белгород
-

Самые яркие матчи этапа пройдут 11 сентября. В этот день команда из Медиалиги «Амкал» примет «Салют» из Белгорода. За «Амкал» может сыграть бывший председатель правления петербургского «Зенита» 70-летний Александр Медведев, которого 23 августа сменил Константин Зырянов.

Матч начнется в 17:00 мск и пройдет на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске. Медведев уже провел тренировку с командой. В беседе с ТАСС он отметил, что постарается добиться места в составе. «Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как набираю форму? А я не теряю», — сказал Медведев.

Также в этот день другая команда Медиалиги «Броук Бойз» встретится с подмосковным «Сатурном». За медийную команду могут сыграть чемпионы России Федор Смолов, который уже участвовал в матче второго этапа, и Ари.

9 сентября президент «Броук Бойз» журналист Дмитрий Егоров сообщил в своих социальных сетях о том, что семь игроков команды отравилось. Также он допустил, что будет просить Российский футбольный союз о переносе встречи. Матч должен пройти в Раменском на стадионе «Сатурн» и начаться в 19:30 мск.

Также в четверг сыграют между собой «Иркутск» и КДВ. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 — по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского «Локомотива». Ближайшим преследователем является «Зенит» (5).

Футбол. Кубок России
11.09
Леон Сатурн
:
Broke Boys
П1
X
П2