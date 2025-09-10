«Велес» разгромил «Космос» в Кубке России

Матч прошел на стадионе «Салют» в Долгопрудном.
У гостей по дублю оформили Станислав Лапинский и Павел Попов. Единственный гол хозяев забил Виталий Логачев.
В следующем раунде «Велес» сыграет против победителя матча «Амкал» — «Салют» (Белгород).
Ранее в среду «Знамя» обыграло «Темп» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Владислав Морозов, который отличился с пенальти. Следующим соперником «Знамени» в Кубке России станет «Астрахань».
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 3-й раунд
10.09.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Темп
Главные тренеры
Вячеслав Луговкин
Голы
Знамя Труда
Владислав Морозов
90+2′
